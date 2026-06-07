Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 8 giugno

Sarà un lunedì 8 giugno all’insegna del sole e del caldo su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni meteo, la giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso, soprattutto in pianura e lungo la costa, dove il tempo si manterrà stabile per buona parte della giornata.

La giornata.

Al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno, con condizioni favorevoli su tutta la regione. Le temperature saranno già miti dalle prime ore, con valori minimi compresi tra 15 e 18 gradi in pianura e tra 19 e 21 gradi sulla costa.

Nel corso della giornata il caldo si farà sentire soprattutto nelle zone interne, con massime sopra la media del periodo. In pianura sono attesi valori tra 29 e 31 gradi, mentre lungo il litorale le temperature saranno più contenute, tra 25 e 28 gradi, anche grazie all’effetto delle brezze.

La situazione resterà più variabile nel pomeriggio sulla zona montana. Tra Alpi e Prealpi Carniche il cielo potrà diventare irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di locali piogge o qualche rovescio, soprattutto nelle aree più vicine al Cadore.

Si tratterà comunque di fenomeni circoscritti, mentre sul resto del Friuli Venezia Giulia il tempo dovrebbe mantenersi stabile. I venti saranno in prevalenza di brezza, senza particolari rinforzi.