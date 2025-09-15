La Regione sostiene le famiglie: 1,58 milioni per doposcuola e centri estivi

Fondi per doposcuola e centri estivi.

La Regione Friuli Venezia Giulia investe concretamente nelle famiglie, nei bambini e nei ragazzi, rafforzando i servizi educativi (doposcuola e centri estivi) e le reti di supporto ai genitori. Lo annuncia l’assessore regionale al Lavoro e Famiglia, Alessia Rosolen: “Con questa delibera rendiamo il Terzo Settore un partner essenziale per migliorare la qualità della vita delle comunità”.

Su proposta dell’assessore, la Giunta regionale ha approvato gli ambiti di intervento e gli importi dei contributi destinati ai progetti degli enti del Terzo Settore per il 2026. Le risorse complessive ammontano a circa 1,58 milioni di euro e finanzieranno attività di doposcuola, centri estivi diurni e iniziative di sostegno alla genitorialità.

I doposcuola, attivi dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2026, potranno ricevere fino a 65mila euro per progetto; i centri estivi, programmati dal 1° giugno al 31 agosto 2026, avranno un contributo massimo di 24mila euro; le azioni rivolte ai genitori, attive dal settembre 2026 ad agosto 2027, prevedono contributi fino a 5mila euro per progetto.

Sono previsti fondi specifici anche per l’inserimento di bambini e ragazzi con disabilità, con un sostegno fino a 15mila euro per i doposcuola e fino a 20mila euro per i centri estivi. I bandi, con tutte le modalità e le scadenze per presentare le domande, saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it