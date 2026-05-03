Incidente a San Giovanni al Natisone, ferito un motociclista

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni al Natisone, dove si sono scontrati una moto e un’automobile lungo via Ugo Pellis. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari di Cividale del Friuli, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dallo scontro, così da evitare ulteriori pericoli per la circolazione. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.