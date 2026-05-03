Infortuni sui sentieri: tre persone ferite tra Duino, Sgonico e Venzone

Pomeriggio intenso per il Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, impegnato oggi in tre distinti interventi tra il Carso triestino e l’area di Venzone. Le attivazioni da parte della Sores sono scattate a partire dalle 12.30, coinvolgendo le stazioni di Trieste e Udine quasi simultaneamente per soccorrere alcune persone rimaste ferite lungo i sentieri.

Donna ferita sul Sentiero Rilke a Duino

Il primo intervento è avvenuto a Duino, lungo il Sentiero Rilke, dove una 32enne di Latisana, si è procurata una sospetta frattura a una caviglia. Sul posto sono intervenuti tre tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto rapidamente la donna, immobilizzandola e trasportandola in barella fino all’ambulanza del 118. Le operazioni si sono concluse in breve tempo grazie alla vicinanza del punto dell’incidente alla strada.

Cade lungo un sentiero a Sgonico: soccorsa una donna di Trieste

Poche ore dopo, intorno alle 15, la stazione di Trieste è stata nuovamente attivata per un secondo intervento nella zona di San Leonardo, tra Samatorza e Tarnova, nel comune di Sgonico. Una donna triestina di 73 anni, che si trovava da sola lungo un sentiero, è caduta riportando un trauma alla schiena.

La donna è riuscita a rialzarsi ma, accusando forti dolori, ha contattato il Nue112 chiedendo aiuto. Cinque soccorritori del Soccorso Alpino hanno percorso circa tre chilometri a piedi per raggiungerla. Dopo averla immobilizzata con il materassino a depressione, l’hanno trasportata in barella fino all’ambulanza del 118. L’intervento si è concluso intorno alle 17.30.

Frattura alla caviglia anche a Venzone

Quasi in contemporanea con l’intervento di Duino, alle 12.35, la Sores ha attivato anche la stazione di Udine del Soccorso Alpino per un incidente avvenuto a Venzone, all’incrocio tra i sentieri 704 e 705a.

Un uomo del posto, sulla cinquantina, ha riportato una frattura alla caviglia. I soccorritori della stazione di Udine, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno raggiunto l’uomo dopo circa dieci minuti di cammino sul sentiero, provvedendo poi al trasporto in barella fino all’ambulanza.