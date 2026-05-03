Lignano Sabbiadoro inaugura ufficialmente la stagione balneare

A Lignano Sabbiadoro si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione balneare, in un clima di entusiasmo e fiducia. La cerimonia inaugurale, ospitata negli spazi del Cinecity, ha avuto il suo momento centrale nel forum dal titolo “Incontri di visioni – Comunicare il turismo”, occasione di confronto tra territori e operatori del settore. Al centro del dibattito, i temi della comunicazione turistica, dello sviluppo locale e delle strategie innovative necessarie per affrontare le sfide di un comparto in continua evoluzione.

Alla giornata inaugurale erano presenti anche i consiglieri regionali Maddalena Spagnolo e Igor Treleani. La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Laura Giorgi, del presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni Roberto Falcone, dell’europarlamentare Anna Cisint e dell’assessore regionale alle Attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini.

Bordin: “Accoglienza e qualità fanno la differenza”

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha espresso ottimismo per l’avvio della stagione, sottolineando le condizioni favorevoli: “Partiamo con il piede giusto: il sole, una presenza già significativa di turisti e un’organizzazione che dimostra competenza e attenzione. Sono questi gli elementi che fanno la differenza. L’accoglienza, la qualità dei servizi, la sicurezza e la cura dei dettagli rappresentano oggi non solo un valore aggiunto, ma un vero e proprio simbolo dell’identità del nostro territorio. Dobbiamo continuare a investire su questi aspetti per rendere la nostra offerta sempre più competitiva e riconoscibile”.

Nel suo intervento, Bordin ha voluto anche richiamare la memoria del terremoto del Friuli del 1976, sottolineando il ruolo fondamentale di Lignano in quei momenti difficili: “Proprio qui a Lignano Sabbiadoro si attivò una straordinaria rete di accoglienza e solidarietà. La città seppe aprire le braccia e il cuore, offrendo sostegno concreto a chi aveva perso tutto e diventando simbolo di quella forza collettiva con cui il Friuli è ripartito. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, ed è giusto continuare a dirlo: grazie”.

Lignano punta a essere una meta turistica tutto l’anno.

Bordin ha poi allargato lo sguardo al futuro della località: “Lignano non è soltanto una destinazione balneare, ma un luogo capace di vivere tutto l’anno, grazie a un calendario ricco di eventi pensati per famiglie, giovani e visitatori di ogni età. Vogliamo che diventi sempre più un punto di riferimento, una perla del turismo italiano ed europeo, dove qualità della vita, intrattenimento e bellezza del territorio si incontrano. Le grandi manifestazioni e le iniziative culturali sono fondamentali per rafforzare questa identità e attrarre nuovi flussi turistici”.