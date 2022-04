Nessun servizio di emodialisi a Lignano: il caso finisce in Regione

L’interrogazione della consigliera regionale Maddalena Spagnolo.

“Sarebbe auspicabile, per Lignano Sabbiadoro, un potenziamento dell’offerta sanitaria, da organizzarsi nei limiti della relativa programmazione”. La consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo annuncia di aver depositato un’interrogazione per “l’attivazione servizio di emodialisi presso il Ppi di Lignano Sabbiadoro, ovvero implementazione del servizio presso l’ospedale di Latisana“, poiché sarebbe auspicabile venisse assicurato alla località questo servizio”.

“La località di Lignano Sabbiadoro – prosegue – è la più importante in termini di accoglienza turistica della bassa friulana, ed è importantissima per l’intera regione. La stagione 2022 si annuncia come una delle più rilevanti in termini di presenze, e la vicina Bibione ha apprestato una serie di servizi sanitari considerevoli, in grado di dare risposta ad alcune esigenze dei turisti. “L‘ospedale di Latisana è certamente in grado di offrire risposta a molte esigenze dei turisti, tuttavia, alcune risposte è preferibile vengano date in loco, ove peraltro esistono strutture facilmente destinabili a dare tali risposte con spese limitate per l’azienda sanitaria e quindi per la regione.

“Alcuni servizi, – continua Maddalena Spagnolo – come il servizio di emodialisi, da tempo atteso e auspicato dall’associazione emodializzati, relativamente alla cui predisposizione ho effettuato più di un sopralluogo presso il Ppi di Lignano, potrebbero trovare attuazione in loco. Proprio per comprendere tempi e modalità di tale possibilità ho depositato l’interrogazione al vicepresidente e assessore competente, Riccardo Riccardi”.

“Con l’interrogazione depositata – fa sapere Maddalena Spagnolo – intendo sapere se sia in programma l’attivazione di un servizio di emodialisi aziendale pubblico per turisti e residenti, ovvero se una volta delineati lo sviluppo e le potenzialità del pronto soccorso stesso, il servizio venga debitamente assicurato dall’ospedale di Latisana, con implementazione di posti per i turisti ed idonei servizi per questa stagione, in attesa di predisporre un piano maggiormente organizzato a decorrere dalla prossima stagione, dopo che saranno delineati lo sviluppo e le potenzialità del pronto soccorso dell’ospedale di Latisana. Un tanto perché tale servizio, da tempi atteso e auspicato dall’associazione emodializzati, darebbe lustro all’ASUFC, alla regione e al comune di Lignano Sabbiadoro”, conclude la nota della consigliere regionale Maddalena Spagnolo”.

Si attende quindi la risposta dell’assessore alla sanità Riccardi, che dovrebbe pervenire entro e non oltre una quindicina di giorni, in forma scritta.

