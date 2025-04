Una sola app per viaggiare in Fvg: bus, treni, parcheggi e bici in un clic

La nuova app che racchiude i trasporti pubblici del Fvg in un clic.

È stata presentata oggi a Trieste glimble FVG, la nuova app per i trasporti pubblici in Friuli Venezia Giulia, sviluppata nell’ambito delle iniziative per GO!2025 e promossa dalla Regione con un investimento di 1,7 milioni di euro. L’applicazione integra in un’unica piattaforma digitale diversi operatori e modalità di trasporto: autobus urbani ed extraurbani, treni regionali, linee marittime, parcheggi e servizi di bike sharing, semplificando la mobilità per cittadini e turisti in tutto il territorio regionale.

Cos’è glimble FVG: la nuova app per i trasporti pubblici

Glimble FVG rappresenta una delle prime e più avanzate esperienze italiane di Mobility as a Service (MaaS), un nuovo modello di trasporto integrato che consente di pianificare, prenotare e pagare con un’unica operazione ogni spostamento sul territorio. Dall’app per trasporti pubblici, disponibile da fine aprile sugli store Android e iOS, sarà possibile acquistare biglietti per i servizi urbani, extraurbani e marittimi di Tpl Fvg, i treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS), i bus transfrontalieri, oltre ai parcheggi dell’aeroporto di Trieste e i servizi di bike sharing di Trieste e Gorizia.

Un progetto innovativo per la mobilità integrata

Sviluppata da Tpl Fvg che si è avvalsa della tecnologia sviluppata da Arriva in collaborazione con Moovit (leader globale nella pianificazione dei viaggi digitali) la piattaforma è stata pensata per offrire un servizio semplice, flessibile e sempre più sostenibile. L’utente, attraverso un solo strumento, potrà muoversi in tutta la regione, scegliendo la combinazione di mezzi più conveniente e rispettosa dell’ambiente.

“Il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia è storicamente riconosciuto per affidabilità e capillarità – ha dichiarato Aniello Semplice, amministratore delegato di Tpl Fvg -. Con glimble FVG compiamo un vero salto tecnologico: un’app per la mobilità pubblica che semplifica l’esperienza di viaggio, stimola comportamenti sostenibili e crea valore per cittadini e turisti”.

Il progetto è stato realizzato con un finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha scelto di investire 1,7 milioni di euro per potenziare l’offerta di trasporto pubblico in vista di GO!2025, la Capitale europea della Cultura che coinvolge Gorizia e Nova Gorica. Ma la piattaforma è destinata a restare anche oltre l’evento, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi e promuovere una mobilità smart e integrata su scala regionale.

Le dichiarazioni.

Secondo Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, “il MaaS può garantire continuità al viaggio anche in aree non coperte da un solo operatore e migliorare le informazioni al viaggiatore. In una regione come la nostra, con Comuni piccoli ma distribuiti, è fondamentale favorire una mobilità sostenibile e lenta, riducendo l’uso dell’auto privata”.

Anche Trenitalia e Trieste Airport hanno partecipato al progetto, integrando i propri servizi nella nuova app per trasporti pubblici. Elisa Nannetti, direttrice regionale di Trenitalia FVG, ha sottolineato l’importanza di cogliere l’opportunità per “migliorare l’interconnessione fra i mezzi, ma anche raccogliere dati utili per ottimizzare l’offerta futura”. Marco Consalvo, amministratore delegato dello scalo triestino, ha evidenziato il valore aggiunto di poter gestire tutto il viaggio da un’unica app, definendolo “un servizio che pochi altri territori possono offrire”.

Nelle prossime settimane partirà anche una campagna di comunicazione, “Mobilità al tuo servizio”, per accompagnare il lancio dell’app e spiegare ai cittadini le opportunità offerte dalla piattaforma. Due minisiti – www.maasfvg.it e www.glimble.it – saranno attivi per approfondire il progetto e fornire supporto all’uso dell’applicazione.