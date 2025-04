Violento incidente a Udine: 70enne sbalzato fuori dall’auto, è grave

L’incidente a Udine.

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:30, all’incrocio tra via Bariglaria e via San Bernardo, a Udine. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi: una Peugeot e un autocarro Iveco.

Alla guida del camion si trovava un giovane di 19 anni, B.D., residente a Udine. L’auto, invece, era condotta da C.M., 70 anni, anch’egli udinese. L’impatto, particolarmente violento, ha causato il grave ferimento dell’automobilista, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata a causa delle gravissime lesioni riportate.

La polizia locale ha disposto l’interdizione al traffico delle direttrici interessate per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, resa pericolosa dalla presenza di detriti e liquidi fuoriusciti dai veicoli. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro penale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio degli inquirenti.