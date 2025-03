Lucio Meroi aveva 79 anni.

Lutto a Buttrio per la scomparsa di Lucio Meroi, storico commerciante e imprenditore, scomparso martedì 11 marzo all’età di 79 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Il suo nome è indissolubilmente legato all’Agraria Meroi, l’attività di famiglia fondata dal padre Aldo nel 1952, che Lucio ha saputo trasformare in un punto di riferimento per l’intera comunità.

L’Agraria Meroi

L’Agraria Meroi nasce nel cuore del centro storico di Buttrio e, fin dall’inizio, si distingue per la vendita di prodotti per l’agricoltura, materiali edili e casalinghi. Lucio entra nell’azienda a soli 15 anni, dando un contributo determinante alla crescita e all’espansione dell’attività. Negli anni ’80 assume la presidenza dell’Associazione Commercianti di Buttrio (Aceb), lavorando instancabilmente per promuovere e sviluppare il commercio locale.

La passione per la bicicletta.

Oltre al lavoro, Lucio Meroi coltivava una grande passione per il ciclismo. È stato socio fondatore e presidente per dieci anni del Gruppo Sportivo Agraria Meroi, promotore della Gran Fondo del Friuli. In seguito, ha voluto rafforzare il legame con il territorio rinominando l’associazione in Gruppo Sportivo Ciclismo Buttrio. Lucio stesso ha partecipato a numerose gare prestigiose, tra cui la Cuneo-Pinerolo e la Nove Colli, e non perdeva mai una tappa del Giro d’Italia, che seguiva con grandissima passione.

L’ultimo saluto

Lucio Meroi lascia la moglie Flavia, con cui avrebbe festeggiato 50 anni di matrimonio ad aprile, il figlio Filippo, che oggi gestisce l’attività di famiglia, e i nipoti Emanuele e Virginia. La comunità di Buttrio si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali si terranno venerdì 14 marzo alle 15 nella chiesa di Buttrio.