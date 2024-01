Le tasse pagate dalle imprese friulane.

Sono grandi multinazionali del web, eppure pagano meno tasse delle imprese friulane. Secondo il rapporto dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, infatti, l’aliquota applicata alle aziende italiane è praticamente doppia di quella per le Web Company nel nostro Paese.

Nel 2022, secondo l’analisi della Cgia le 25 principali multinazionali web presenti in Italia hanno versato solo 162 milioni di imposte sul reddito al nostro Erario (206 milioni considerando anche la a Digital Service Tax). Nel 2024, entrerà invece in vigore la Global Minimum Tax prevista dalla direttiva europea, che impone un’aliquota del 15% sugli utili delle multinazionali con fatturato annuo superiore ai 750 milioni di euro.

“Nonostante questo provvedimento abbia riscosso un grande consenso sia tra l’opinione pubblica che tra gli addetti ai lavori – commenta la Cgia di Mestre -, gli effetti per le casse del nostro fisco rischiano di essere insignificanti. Secondo il dossier curato dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera, il gettito previsto dalla sola applicazione dell’aliquota del 15 per cento sulle multinazionali sarà irrilevante. Si stima che nel 2025 l’erario possa incassare 381,3 milioni di euro, nel 2026 il gettito dovrebbe salire a 427,9 e nel 2027 raggiungere i 432,5. Nel 2033, ultimo anno in cui nel documento si stimano le entrate, le stesse dovrebbero sfiorare i 500 milioni di euro“.

L’analisi, inoltre, riporta che l’aliquota media del prelievo fiscale annuo che grava sulle aziende italiane è di circa il 30%, ossia il doppio. Stando all’elaborazione dell’Ufficio Studi, quindi, si stima che solo le imprese valdostane e molisane, nel nostro Paese, paghino meno delle Web Company.

“Nel 2022 i giganti del WebSoft hanno prodotto 9,3 miliardi di fatturato e versato al fisco italiano 162 milioni di euro – è la considerazione dell’associazione -. Nulla a che vedere con quanto “contribuiscono” le imprese lombarde che, invece, pagano all’erario 121,6 volte in più di quanto versano questi 25 colossi digitali, quelle laziali 60 volte in più e quelle venete, invece, 36,7 volte in più”.

E il Friuli Venezia Giulia? Nel 2020, ultimo dato disponibile, le imprese della nostra regione hanno pagato 1.264 milioni di euro di imposte, ossia 7,8 volte in più di quanto hanno fatto i colossi del web. E, se le stime verranno confermate, anche con la Global Minimum Tax le nostre aziende continueranno a pagare di più.