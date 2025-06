Quasi 700mila euro per i piccoli e medi teatri del Friuli Venezia Giulia

Gli incentivi per i teatri in Friuli Venezia Giulia.

Sono quasi 700mila euro i fondi in arrivo per i piccoli e medi teatri del Friuli Venezia Giulia. Il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, commenta la delibera approvata dalla Giunta regionale per la ripartizione dei fondi previsti per la manutenzione ordinaria, miglioramento funzionale, messa in sicurezza, adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali.

“I teatri di piccole e medie dimensioni sono molto più che luoghi di spettacolo, sono presìdi culturali e civici nei territori, che meritano attenzione e investimenti continui – ha spiegato Anzil – . Con questo provvedimento ribadiamo il nostro impegno a sostenerli, migliorandone sicurezza, funzionalità e dotazioni tecnologiche“.

La misura, riferita all’annualità 2025, prevede incentivi fino al 100% della spesa ammissibile per interventi su sale teatrali site in Friuli Venezia Giulia. Nel presente riparto vengono finanziate solo le sale teatrali piccole (fino a 300 posti) e medie (da 301 a 800 posti) e vengono escluse le sale grandi (più di 800 posti) in quanto hanno già ricevuto nel 2020 e 2022 consistenti contributi.

Nello specifico, saranno finanziati otto teatri piccoli (fino a 300 posti) per un totale di 388.800 euro e tre teatri medi (da 301 a 800 posti) per 300.000 euro. “La Regione – ha aggiunto Anzil – sostiene con convinzione il valore delle strutture culturali diffuse, fondamentali per garantire accessibilità, partecipazione e qualità della vita nelle nostre comunità”.