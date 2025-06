Brutta caduta in bici, 62enne trasportato in ospedale

Tra le 13.20 e le 14.30 circa la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all’elisoccorso regionale per un ciclista con politraumi caduto nei pressi della Casera Costa Cervera sotto il Col Scarpat, nel territorio comunale di Polcenigo.

Le operazioni hanno visto in azione l’elisoccorso regionale che ha prelevato a bordo il ciclista, dopo essere atterrato nei pressi, con l’aiuto di uno dei soccorritori arrivato per primo sul posto mentre un’altra squadra attendeva più a valle per eventuale supporto.

Il ciclista, un uomo di Treviso di 63 anni, si è procurato forti traumi a torace e spalla dopo essere rovinato a terra in un tratto di strada non particolarmente difficile né pendente, ma pare a causa del ghiaino presente. E’ stato trasportato all’ospedale di Pordenone.