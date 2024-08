Il bilancio della giornata da bollino nero in autostrada.

Seconda giornata da bollino nero ad agosto caratterizzata soprattutto dall’incidente avvenuto sull’autostrada A4 tra Meolo e San Donà in direzione Trieste che ha costretto alla chiusura del tratto per circa tre ore nel corso della mattinata. Il tamponamento tra più veicoli avvenuto sulle tre corsie, quando già si registravano code a tratti e rallentamenti presegnalati dai pannelli a messaggio variabile, ha avuto più effetti sull’intera rete.

Il traffico si è riversato anche sul bypass A27/A28 causando code alla barriera di Cordignano per circa due chilometri (smaltite nell’arco della mattinata) e conseguentemente in direzione barriera di Portogruaro con code alla barriera di Portogruaro tuttora – ore 16,30 – presenti. Già dal primo mattino code anche alla barriera di Trieste/Lisert (dove confluiscono i vacanzieri e i lavoratori di rientro nell’Est Europa) che hanno raggiunto una punta massima di 4 chilometri. In questo caso l’incidente a San Donà ha rallentato i flussi della gente diretta verso la Croazia e Slovenia, a tal punto che la coda alla barriera è dapprima diminuita fino anche a un chilometro (verso l’ora di pranzo), anche per effetto del reindirizzamento consigliato tramite pannelli a messaggio variabile verso la A34 (Villesse – Gorizia), poi nuovamente è aumentata fino agli attuali tre chilometri.

Pieni anche i piazzali di Villesse (dove si registra un + 14% di transiti rispetto al sabato omologo di un anno fa) e Redipuglia. Code a tratti sono attualmente presenti tra San Stino e Latisana e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova dove, con circa 2800 transiti all’ora, si riversa il traffico diretto verso il Lisert e verso la montagna. Situazione tranquilla ai caselli di Latisana e di Palmanova. Complessivamente i volumi di traffico dovrebbero pareggiare quelli dello stesso sabato del 2023 con il passaggio di circa 190 mila veicoli sull’intera rete gestita da Autostrade Alto Adriatico.

Domani bollino rosso in autostrada: previsti 170mila transiti.

Domani, domenica 11 agosto, sarà una giornata da bollino rosso con traffico quindi intenso sulla A4 in direzione Trieste e il passaggio di quasi 170 mila utenti. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22.