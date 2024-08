Traffico in autostrada, domenica da bollino rosso in A4

Traffico in autostrada: oggi previsti170mila transiti.

Anche quella di oggi, domenica 11 agosto, sarà un’altra giornata da bollino rosso in autostrada con traffico intenso previsto sulla A4 in direzione Trieste. Le previsioni indicano che saranno circa 170 mila i veicoli che transiteranno lungo l’autostrada A4, Questo flusso elevato di traffico è dovuto al grande esodo di vacanzieri che si stanno dirigendo verso le località turistiche del Friuli Venezia Giulia e delle vicine coste croate e slovene. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7 alle 22.

Il traffico ieri: giornata da bollino nero.

Ieri è stata la seconda giornata di agosto da bollino nero per il traffico estivo, con la situazione resa particolarmente critica dall’incidente avvenuto sull’autostrada A4, tra Meolo e San Donà in direzione Trieste. Il tamponamento, che ha coinvolto più veicoli sulle tre corsie, si è verificato nelle prime ore del mattino, aggravando una situazione già complessa con code e rallentamenti preannunciati dai pannelli a messaggio variabile.

La chiusura del tratto per circa tre ore ha avuto ripercussioni significative su tutta la rete autostradale della zona. In totale, si stima che il volume di traffico abbia pareggiato quello dello stesso sabato del 2023, con il passaggio di circa 190 mila veicoli sull’intera rete gestita da Autostrade Alto Adriatico.