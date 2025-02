Innovazione e benessere, i piccoli paesi del Friuli sono meglio delle città

I piccoli paesi sanno coniugare benessere e innovazione.

Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, lontano dal traffico e dal caos delle città, i piccoli paesi emergono come modelli di benessere e innovazione intelligente. Secondo il City Vision Score, il report realizzato da Blum in collaborazione con Prokalos che valuta la trasformazione smart dei territori italiani, borghi e centri urbani di dimensioni ridotte della regione si distinguono per la loro capacità di coniugare tecnologia, servizi efficienti e qualità della vita.

Prova ne è che un piccolo Comune friulano risulta il secondo più vivibile d’Italia (e il primo tra quelli che hanno una popolazione compresa tra i 2mila e i 50mila abitanti): si tratta di Cordovado, esempio esempio di come anche i piccoli borghi possano diventare modelli di sostenibilità e innovazione.

La classifica si basa su una serie di fattori che definiscono la vivibilità di un comune. La metodologia è fondata su 30 indicatori che coprono sei dimensioni chiave: Smart governance, Smart economy, Smart environment, Smart living, Smart mobility, e Smart people. Non si tratta solo di tecnologia, ma anche di disponibilità di servizi essenziali, come sanità, educazione e trasporti, fondamentale per garantire una qualità della vita adeguata.

A sorprendere è il fatto che, in molte categorie, i piccoli comuni battono le grandi città. Se da un lato Milano si conferma il punto di riferimento per smart economy e mobilità, dall’altro sono i centri di dimensioni ridotte a eccellere nel benessere abitativo, nella vivibilità e nei servizi sanitari locali.

Gli altri piccoli Comuni in classifica.

Tra i comuni più smart del Paese, spicca anche Amaro: entra nella top 5 della categoria dei comuni sotto i 2.000 abitanti del Nordest e si piazza anche al 16° posto in Italia. Allo stesso modo, Malborghetto Valbruna registra un ottimo 19° piazzamento nazionale.

La caratteristica di questi piccoli paesi che dominano la classifica è una combinazione di fattori che favoriscono uno stile di vita equilibrato, come densità abitative ottimali, che garantiscono ampi spazi verdi e una minore pressione urbana, servizi accessibili ed economia locale solida.