Udine, più di 1100 incidenti in un anno: 5 i mortali, 260 le persone ferite

I dati degli incidenti gestiti dalla Polizia locale di Udine.

Nel 2024, la Polizia Locale di Udine ha gestito complessivamente 1.101 procedimenti relativi a incidenti stradali, così suddivisi: 5 sinistri con esito mortale, 5 sinistri con prognosi riservata, 252 sinistri con lesioni personali, 423 sinistri con solo danni ai mezzi.

Le persone coinvolte sono state 1.377, di cui 191 utenti: 56 pedoni, 65 persone in bicicletta, 5 conducenti di monopattini, 65 conducenti o passeggeri di motocicli o ciclomotori. “Il lavoro della Polizia Locale è imprescindibile per la sicurezza stradale e il monitoraggio del territorio. Continueremo a garantire il servizio con professionalità e impegno, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti” commenta l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano.

Gli incidenti notturni.

Sul tema dell’impiego del personale in reperibilità per il rilievo dei sinistri notturni, interviene il Comandante della Polizia Locale Eros De Longo: “E’ doveroso sottolineare che la normativa regionale sull’ordinamento della Polizia Locale prevede, nelle ore notturne, la presenza di un solo addetto alla sala operativa e non di una pattuglia operativa sul territorio”.

“Inoltre – continua il comandante -, il personale reperibile può essere attivato solo in caso di calamità o situazioni eccezionali che mettano a rischio la sicurezza dei cittadini, e non per attività ordinarie come il rilievo di incidenti stradali”. A tal proposito, nel corso dell’anno 2024, il numero di incidenti avvenuti in orario notturno e rilevati dalle Volanti della Questura in città risulta pari a 10.