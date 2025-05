Lavori di asfaltatura sull’autostrada A4: le chiusure e le deviazioni

A partire dalle ore 22 di venerdì 16 maggio e fino alle ore 5 di lunedì 19, l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Sistiana e Duino in direzione Venezia, sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione. L’attività si inserisce all’interno di un vasto piano di manutenzione della rete autostradale per assicurare la sicurezza degli utenti e, nello specifico, per migliorare ulteriormente la drenabilità e la fonoassorbenza del tratto (peraltro le relative emissioni sonore, attualmente, sono già contenute entro i limiti di legge).

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta, con l’istituzione di un doppio senso di marcia già a partire dal raccordo 13 di competenza Anas (poco prima dello svincolo di Sistiana per chi proviene da Trieste) e con rientro al chilometro 520 + 580 tra lo svincolo di Sistiana e l’area di servizio di Duino Nord.

Proprio perchè interessata dall’area dei lavori, per il tempo necessario alla realizzazione del cantiere lo svincolo di Sistiana in entrata in direzione Venezia verrà chiuso agli utenti della strada.

Le deviazioni.

Pertanto i mezzi leggeri provenienti da Sistiana e da Trieste che intendono immettersi in autostrada potranno farlo allo svincolo di Monfalcone Est. Stante le limitazioni alla circolazione nel tratto stradale tra Duino e Monfalcone, ai mezzi pesanti dal peso di oltre 3,5 tonnellate verrà invece prescritto di entrare in direzione Venezia allo svincolo di Sgonico. Apposita cartellonistica verrà posizionata per indicare il percorso alternativo agli utenti.

I lavori sono stati concordati nel corso di una riunione di coordinamento che ha visto partecipi, oltre ad Autostrade Alto Adriatico, anche Anas, Fvg Strade e l’Ente di Decentramento Regionale di Trieste.

Lavori anche tra Meolo e San Donà di Piave.

A partire dalle 23,00 di domenica 18 prenderanno, invece, il via altri lavori di rifacimento della pavimentazione nel tratto dell’autostrada A4 tra Meolo e San Donà di Piave. Per consentire l’esecuzione di questo cantiere il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta dal chilometro 417+900 al chilometro 422+310. Verranno comunque sempre garantite le due corsie per senso di marcia e non sono previste chiusure di tratti autostradali o di svincoli.