Lavoro in FVG, 76 posti nel trasporto pubblico: la Regione “paga” la patente ai conducenti

Nuova opportunità di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale (Tpl) in Friuli Venezia Giulia. Il prossimo 31 marzo a Udine, presso Palazzo Antonini Belgrado, si terrà un Recruiting Day per coprire 76 posizioni aperte tra autisti di linea e addetti alla manutenzione per le aziende Arriva Udine, Atap e Trieste Trasporti. Le candidature possono essere presentate entro il 24 marzo 2026.

Rosolen: “Stop alle grandi dimissioni, puntiamo sul posto fisso”

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, intervenuta oggi alla presentazione dell’iniziativa, ha analizzato il nuovo scenario occupazionale: “Il Covid è stato uno spartiacque che ha modificato le scelte di vita e professionali di molte persone, alimentando il fenomeno delle grandi dimissioni“. Tuttavia, il trend sta cambiando: “Nel 2025 registriamo un rallentamento di quel fenomeno e una maggiore responsabilità da parte delle imprese nella durata dei contratti, con un incremento dei rapporti a tempo indeterminato”.

Proprio per questo, la Regione concentra gli incentivi sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani e donne, rafforzando stabilità e qualità del lavoro: “Il welfare rappresenta uno strumento per incidere sul potere d’acquisto e sulla permanenza delle competenze in regione”, ha ribadito l’assessore.

Abilitazione professionale a carico della Regione

Il vero “gancio” per chi vuole entrare nel settore è il sostegno economico per la formazione. Rosolen ha evidenziato come, a differenza di altre realtà dove i costi della CQC (Carta di qualificazione del conducente) gravano sui lavoratori o sulle imprese, in Friuli Venezia Giulia “l’intervento pubblico accompagna il percorso formativo“. In pratica, la Regione abbatte le barriere economiche per chi vuole diventare autista di bus.

La “Legge Talenti” e i bonus entro i 50 km

Un capitolo centrale riguarda la permanenza dei lavoratori sul territorio. L’assessore ha richiamato le misure previste dalla Legge Talenti: “Prevedono un incentivo diretto alle persone entro un raggio di 50 chilometri a fronte di un contratto a tempo indeterminato coerente con la qualifica acquisita, esteso anche a chi conclude percorsi Iefp e Ifts”.

Chi può candidarsi e come fare

Le figure ricercate sono conducenti di linea (patente D e Cqc) e addetti alla manutenzione (meccanici, meccatronici ed elettronici). Tutte le informazioni e il link per candidarsi sono disponibili qui: https://bit.ly/RAFVG2026_RD_TPL.