Paura alla scuola di Prata: fumo in aula e 96 bambini evacuati d’urgenza

Pomeriggio di alta tensione oggi, 2 marzo, alla scuola primaria di Prata di Pordenone: poco dopo le 13:30, è scattato l’allarme antincendio che ha costretto all’evacuazione immediata dell’intero plesso a causa del fumo che ha invaso i locali.

Evacuazione record: 96 bambini in salvo

La macchina della sicurezza ha risposto con estrema efficienza. Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone hanno trovato l’edificio già vuoto: 96 bambini, 6 insegnanti e 2 cuoche erano già stati messi in sicurezza nell’area di raccolta esterna, seguendo alla lettera il piano di emergenza dell’istituto. Un’operazione rapida che ha scongiurato qualsiasi rischio di intossicazione.

La causa: un corto circuito

I soccorritori hanno perlustrato la struttura escludendo la presenza di fiamme libere o persone rimaste all’interno. L’origine del fumo è stata individuata in un’apparecchiatura elettrica andata in corto circuito, la quale è stata prontamente isolata e messa in sicurezza dai tecnici del 115.

Controlli strumentali e rientro

Sul posto sono intervenuti anche il personale dell’Ufficio tecnico del Comune e la Polizia Locale. I Vigili del Fuoco hanno effettuato tutti i rilievi necessari per accertare l’assenza di fumi nocivi nell’aria. Solo dopo aver certificato il ripristino delle condizioni di sicurezza, la situazione è tornata alla normalità. Tanto spavento tra i banchi, ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per i piccoli alunni.