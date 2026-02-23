Lavoro, il piano del Friuli per attirare i cervelli: nuovi incentivi e premi a chi si trasferisce

I nuovi incentivi alle assunzioni di giovani, donne e disoccupati in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia mette sul piatto risorse record per trasformare il mercato del lavoro. L’obiettivo è chiaro: favorire l’occupazione stabile e rendere il territorio una calamita per i talenti. Durante l’incontro promosso da Confindustria Udine con il Servizio Politiche del lavoro della Regione, sono stati illustrati i nuovi incentivi alle assunzioni varati dalla Regione, un pacchetto di agevolazioni pensato per sostenere le imprese e dare certezze a giovani e donne.

I nuovi incentivi alle assunzioni: bonus fino a 9.000 euro

Il cuore della manovra punta alle stabilizzazioni. Le aziende che scelgono di scommettere sul tempo indeterminato potranno accedere a contributi diretti previsti dalla normativa, riducendo il costo del personale.

“Con le normative entrate in vigore dal primo gennaio abbiamo introdotto incentivi alle assunzioni specifici per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e sostenere ulteriormente l’accesso all’impiego stabile, in particolare per giovani e donne – ha spiegato Luca Antonicelli della Direzione centrale lavoro della Regione Fvg –. Le misure puntano anche a potenziare l’attrazione e la permanenza delle professionalità altamente specializzate”.

Nello specifico, per le assunzioni di giovani under 36 e donne disoccupate, i contributi per le imprese oscillano tra i 5.000 e i 9.000 euro per ogni contratto a tempo indeterminato o stabilizzazione. Il piano non dimentica i lavoratori più esperti: per l’ingresso in azienda di disoccupati over 60, sono previsti sostegni pari a 2.500 euro.

Premi per i talenti STEM e chi si trasferisce in Friuli

Oltre ai classici incentivi alle assunzioni, la Regione ha introdotto una misura specifica dedicata alle “alte specializzazioni”. Per rispondere al fabbisogno di laureati STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e diplomati ITS Academy, sono previsti contributi economici destinati a chi decide di trasferirsi in regione o si sposta all’interno del territorio di almeno 50 chilometri.

L’obiettivo dichiarato è “aumentare l’attrattività regionale e rispondere al fabbisogno di competenze avanzate delle aziende” ha specificato Antonicelli. Si tratta di un investimento strategico per evitare la fuga di cervelli e attrarre nuove competenze nel tessuto produttivo friulano.

Scadenze e presentazione domande

Le imprese interessate a beneficiare di questi incentivi alle assunzioni hanno tempo fino al 31 agosto 2026 per presentare le domande online attraverso i canali ufficiali del Servizio Politiche del lavoro della Regione.