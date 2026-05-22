Legge Omnibus, dal caro carburanti alla protezione civile: cosa cambia in Fvg settore per settore

Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge 79, meglio noto come legge Omnibus 2026. Novantaquattro articoli di adeguamento e manutenzione normativa, che toccano i settori nevralgici dell’Amministrazione regionale: dalle attività produttive alle infrastrutture, dalla cultura alla protezione civile con risorse movimentate per 47 milioni. Ecco le principali novità.

Fondi europei

I beneficiari del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Por Fesr 2021-27) possono usare le economie di gara per nuovi interventi, previa valutazione di conformità. I nuovi bandi saranno in capo alla Regione e non più agli Edr.

Contributi alle imprese contro il caro carburanti

14,4 milioni di contributi a fondo perduto per le imprese penalizzate dagli aumenti del costo dei carburanti. I beneficiari saranno individuati attraverso i codici Ateco e le domande gestite con procedura automatica a sportello. La platea di chi può accedere ai contributi per il fotovoltaico si amplia alle imprese del terziario e delle costruzioni. Stanziati allo scopo altri 500mila euro. Incrementate le dotazioni del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal Fesr previsto nella legge regionale 14/2015, quanto a crescita e occupazione: 14,7 mln per il 2027 e 7,6 mln per il 2028.

Artigianato

Via libera dal 15 giugno al nuovo canale contributivo per l’artigianato tipico con il supporto del Cata per gli studi di fattibilità per le produzioni tipiche regionali.

Autorizzata una spesa di 100mila euro per contributi a fondo perduto, anziché in conto capitale. Recepita la normativa nazionale in materia di ambulantato e aggiornata la disciplina per estetisti e acconciatori.

Turismo

Per il primo bando del Fondo turismo è anticipato al 30 giugno 2024 il termine a partire dal quale le spese sono ammissibili. Anche soggetti non aventi natura di impresa potranno chiedere l’anticipo dei contributi per interventi di innovazione dei porti turistici.

Agricoltura, caccia e pesca

Semplificate le modalità di gestione e formalizzazione degli incentivi alle imprese. Esteso il programma anticrisi anche ad agricoltura, pesca e acquacoltura.

Il Fondo di rotazione regionale può essere utilizzato anche per le esigenze di liquidità. Il personale dell’Ente tutela pesca avrà vestiario idoneo a renderlo riconoscibile quando è in servizio. Piccole modifiche anche in materia di tesserino venatorio e trasferimenti tra riserve di caccia.

Foreste

La legge introduce la disciplina dei boschi vetusti e monumentali anche in aree non di proprietà regionale, allineando il Friuli Venezia Giulia al Testo unico nazionale sulle foreste.

In tema di antincendio boschivo, la norma precisa il ruolo del direttore delle operazioni di spegnimento (Dos).

Edilizia

La norma chiarisce la determinazione della conformità strutturale degli immobili in zona sismica: in caso di indisponibiltà del certificato di collaudo, può essere comprovata da licenza d’uso o certificato di agibilità che richiamano espressamente il certificato o mediante dichiarazione asseverata di un professionista abilitato, evitando nuove verifiche strutturali previste dalle normative attuali. Per gli interventi urgenti di manutenzione degli edifici di culto vincolati, gli enti beneficiari possono ottenere l’anticipo dell’intero importo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoira.

L’abbattimento delle barriere architettoniche diventa criterio di priorità o premialità nella concessione di contribuiti sulla legge regionale per il recupero del patrimonio privato. In caso di contributi agli alpini per la costruzione di una nuova sede, Ana deve garantire la stabilità della destinazione dell’immobile per almeno 5 anni.

Urbanistica

Eliminato l’obbligo della relazione asseverata per le varianti urbanistiche che non riguardano beni sottoposti a tutela paesaggistica. Negli altri casi il parere deve arrivare entro 60 giorni, decorso il termine si applica il principio del silenzio assenso.

Trasporti

Stanziati 4 milioni di euro per il riaffidamento del servizio di collegamento aereo Trieste-Linate. Per il trasporto scolastico i Comuni con meno di 3.000 abitanti potranno utilizzare fondi regionali (75mila euro) per riparare gli scuolabus ed evitare l’interruzione del servizio, esteso anche ai bambini della scuola dell’infanzia.

Cultura

Previsti interventi di manutenzione del Museo della vita contadina di San Vito al Tagliamento, capofila del Museo etnografico storico sociale regionale (Mess). Per le procedure di finanziamento a Ert e Università Popolare di Trieste, i regolamenti sono sostituiti da più agili deliberazioni di Giunta.

La Regione entra nella Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia (75mila euro) e nell’Associazione Cineteca del Friuli di Gemona (50mila). Villa Louise a Gorizia sarà sede di eventi culturali e residenze d’artista. Stanziati in favore di Erpac 2,1 milioni di euro per le proprie attività. Istituiti, in collaborazione con Pordenonelegge, il premio letterario Friuli Venezia Giulia, conferito a un autore e a un’opera che racconta il Fvg, e il Premio Umberto Saba Poesia.

Sport

La Lega nazionale dilettanti può usare il contributo già concesso per l’acquisto del defibrillatore per le squadre di calcio a cinque di tutte le serie, non solo della C1. Stanziati 140mila euro per i Giochi nazionali estivi special Olympics Italia 2026, in corso di svolgimento a Lignano. Autorizzato il riutilizzo nel 2026 delle risorse già assegnate al Comitato organizzatore di Eyof 2027.

Scuola e istruzione

Stanziato 1 milione per i servizi integrativi extrascolastici e introdotto un meccanismo di subentro: se un Comune rinuncia al contributo le risorse possono essere concesse a un altro dello stesso ambito. Finanziato con 36mila euro un progetto di inclusione e successo formativo degli alunni con disabilità complessa portato avanti da quattro istituti. 100 mila alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense per la formazione del tecnico del segno.

Diritto allo studio

La restituzione delle somme ricevute in caso di revoca dei benefici può essere ratizzata fino ad un massimo di 18 mesi.

Lavoro

Disciplinato l’accreditamento dei soggetti che svolgono attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Precisata la base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi alle attività dell’Osservatorio e uniformata la disciplina delle revoche degli incentivi regionali in caso di cessazione dei rapporti di lavoro. Anche i domiciliati, non solo i residenti in Fvg, possono accedere agli incentivi al lavoro.

500mila euro per azioni di prossimità e la sperimentale delle cooperative di comunità.

Sistema tavolare

Procedure più semplici e digitali per gli iter amministrativi collegati al Libro fondiario. L’obiettivo è estendere il sistema ad aree contermini a quelle in cui è già in uso.

Salute

Per incrementare la capacità diagnostica e certificativa per i disturbi specifici dell’apprendimento è istituito l’elenco regionale degli specialisti e delle strutture accreditate abiliti allo svolgimento di tale attività. Semplificate le procedure per il nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Disciplina funeraria

Per la cremazione, accanto al procedimento termico viene inserito anche quello di trasformazione ecologica dei resti. L’indicazione del luogo e del soggetto incaricato della dispersione delle ceneri deve risultare da disposizione testamentaria oppure da dichiarazione resa in vita al Comune di residenza.

Comuni

Nuovi fondi per le spese correnti di alcuni Comuni (Savogna, Gemona, Medea) per un totale di circa 150mila euro. La Regione copre gli effetti finanziari causati dal minor gettito dell’Ilia secondo gli importi concessi per il 2025. Confermato lo stanziamento di 1,5 mln a Rigolato per il Bike hotel. Derogate le quote dei dirigenti esterni in casi particolari.

Ambiente

Riordinate le funzioni del comitato di indirizzo e verifica di Arpa e introdotte semplificazioni in materia di gestione delle risorse idriche e delle attività. Previsti ristori per i Comuni interessati dal transito dei mezzi delle attività estrattive.

Transizione energetica

Per favorire la transizione dei trasporti stradali verso la mobilità sostenibile, affidato a Fvg Energia l’incarico di elaborare un piano per la realizzazione di impianti di rifornimento integrati, con le energie rinnovabili accanto ai carburanti tradizionali. 170mila per la Comunità energetica regionale. Nel Bando Stufe la copertura delle spese ammissibili è prolungata fino a 12 mesi prima della presentazione della domanda.

Ecoeventi

Semplificata la procedura per la concessione dei contributi, che passa da graduatoria a sportello a consuntivo.

Con l’uscita del nuovo bando a settembre è prevista la creazione di un elenco annuale degli ecoeventi. Ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio 2026. Anche per il bando microimprese della ristorazione si passa a una procedura di rimborso delle spese sostenute, fino a 5mila euro, per ridurre l’uso della plastica, con sterilizzazione e riuso dei contenitori in vetro.

Ristori Barcola

Ristori ai proprietari dei natanti per i disagi dovuti all’interruzione dei lavori di riqualificazione e dragaggio dei fondali di Barcola a seguito del rinvenimento di ordigni bellici.

Protezione civile

100mila euro di contribuiti a favore dei volontari della Protezione civile per far fronte ai costi di eventuali procedimento giudiziari non coperti da polizza assicurativa. Se sarà accertata la responsabilità dolosa dell’operatore il contributo andrà restituito.

Semplificazione

Istituito presso il Segretariato generale della Presidenza della Regione un gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione normativa e amministrativa.

Varie

290mila euro per l’associazione che organizza il raduno dei Bersaglieri nel 50esimo anniversario del terremoto in programma a Lignano Sabbiadoro dal 27 al 31 maggio; 100mila per Pordenone Sustainability week 2026; 5mila per il Vocabolari Riguladot; 60mila per Grotte aperte, con ingresso gratuito nella Giornata internazionale delle grotte e del Carsismo, il 13 settembre; 12.700 per l’Associazione culturale Le Colone di Castions di Strada per un evento musicale di commemorazione congiunta delle vittime dei terremoti del Friuli e dell’Aquila in programma a luglio.