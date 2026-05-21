Estate in forma con il “Metodo Pesca”: il percorso su misura di The Peach Maker

Un percorso personalizzato pensato per vivere al meglio la stagione estiva costruito in base a struttura fisica, livello di allenamento, stile di vita e risposte del corpo: è questa l’idea di The Peach Maker, in via Mentana 5 a Udine, realtà formata da un team di tre giovani personal trainer che accompagna donne di tutte le età in un percorso dedicato al benessere, alla tonicità e alla sicurezza in se stesse.

“Negli ultimi anni il desiderio di avere glutei più alti, tonici e armoniosi è diventato uno degli obiettivi estetici più richiesti nel mondo del fitness femminile. Ma ottenere risultati reali non significa copiare allenamenti casuali online o fare centinaia di squat senza criterio. Per eliminare gli inestetismi e creare tono muscolare in modo efficace è fondamentale costruire un percorso preciso, seguito da professionisti competenti”, spiega la titolare Nadine.

“Serve un allenamento personalizzato, una strategia costruita sul singolo corpo e soprattutto continuità nel tempo. Il corpo femminile ha esigenze specifiche e necessita di un approccio mirato, capace di lavorare non solo sull’estetica ma anche sul benessere generale. Anche l’aspetto psicologico gioca un ruolo importante: vedere i risultati aumenta l’autostima e il benessere personale”.

“Molte donne arrivano pensando di voler ‘solo migliorare i glutei’, ma scoprono presto un cambiamento molto più profondo. Concentrarsi sui glutei, infatti, non significa soltanto avere un corpo più tonico, ma anche migliorare postura, presenza e portamento, eliminare i dolori a schiena e zona lombare e sentirsi più a proprio agio e più sicure di sé”, prosegue. “Un lavoro ben strutturato permette inoltre di intervenire su problematiche molto comuni come ritenzione idrica e infiammazione, aiutando il corpo a ritrovare equilibrio e leggerezza”.

Il “Metodo Pesca” che distingue The Peach Maker, che ha superato le cento recensioni Google 5 stelle, non si concentra solo sui glutei, bensì anche sulla programmazione mirata alle gambe, con cura nei dettagli e progressione. Dopo sole quattro settimane, con l’allenamento personalizzato, risulteranno più toniche e meno infiammate. “Un approccio in cui si mangia di meno e ci si muove di più e con fretta non è consigliabile. L’obiettivo non è tanto ridurre o togliere, quanto costruire tono, sostegno e una forma ben definita. La sensazione di leggerezza è data da una combinazione di buona circolazione, tessuto più compatto, muscolo attivo e meno infiammazione e inestetismi.

Questo è il motivo per cui strategie basate solo su restrizione calorica, cardio prolungato e fasi ‘detox’ tendono a dare risultati temporanei, spesso peggiorando la situazione”.

“Il lavoro deve includere forza, per creare tono, attivazione muscolare, per lavorare nei punti giusti e stimolo metabolico, per migliorare la qualità del tessuto. È qui che l’allenamento con i pesi, se personalizzato, diventa uno strumento fondamentale. Non è solo questione di esercizi. È questione di come vengono eseguiti, programmati, gestiti”, conclude Nadine.

Per l’occasione, viene proposta una promozione speciale: 30 lezioni da utilizzare nell’arco di oltre tre mesi, pensate per arrivare all’estate con un corpo più tonico e armonioso.Il pacchetto include inoltre leggings FGM04 e una tuta intera FGM04 in omaggio e una visita con una nutrizionista specializzata. Per maggiori informazioni visita il sito https://thepeachmaker.com e segui le pagine social @thepeachmaker