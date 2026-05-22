Città Fiera per la scuola, ecco tutte le classi premiate

La dodicesima edizione di Città Fiera premia la tua Classe.

Si è chiusa giovedì 21 maggio la dodicesima edizione di “Città Fiera premia la tua Classe”, l’iniziativa nata per sostenere concretamente il mondo della scuola e rispondere alle esigenze degli istituti del territorio. Un progetto che, anno dopo anno, è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per studenti, insegnanti e famiglie del Friuli Venezia Giulia.



In dodici edizioni, l’iniziativa ha donato complessivamente 2 milioni e 250mila euro in materiale didattico, coinvolgendo oltre 200mila studenti. Anche quest’anno l’adesione è stata molto ampia: sono state oltre 210 le scuole partecipanti, alcune delle quali presenti con numerose sezioni dello stesso plesso, e sono stati consegnati più di 900 kit didattici.

Un progetto nato per aiutare le scuole

“Città Fiera premia la tua Classe” è una proposta pensata per il territorio, con uno spirito solidale e una formula semplice, che permette alle scuole di ricevere materiali utili alle attività quotidiane. Nel corso degli anni il progetto si è arricchito, cercando di rispondere in modo sempre più mirato alle necessità degli istituti.



Tra i materiali donati figurano microscopi digitali, monitor interattivi, notebook, biblioteche di classe, kit per la didattica e attrezzature utili alle attività scolastiche. Un sostegno concreto, quindi, che va oltre il semplice premio e diventa un aiuto reale per la crescita degli studenti. Il valore sociale dell’iniziativa è riconosciuto anche dalle diverse realtà istituzionali del territorio, che ogni anno rinnovano il proprio patrocinio e la propria collaborazione.

Teatro, lingua friulana e prodotti del territorio

Tra le novità di questa edizione spicca la partnership con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che offrirà l’esperienza del “Teatro Bambino” con l’ingresso a uno spettacolo per l’intera classe selezionata.



Si è rinnovata anche la collaborazione con ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, che promuove un premio speciale dedicato alla lingua friulana. L’obiettivo è valorizzare la didattica plurilingue e invitare gli alunni a scoprire il mondo attraverso la lingua e la cultura del proprio territorio. Quest’anno sono arrivati oltre 100 elaborati nelle due categorie previste, disegno e tema, con un interesse in crescita soprattutto per i temi in friulano.



Proprio per l’aumento della partecipazione, da quest’anno il premio speciale ARLeF è stato assegnato a tre vincitori, con una gift card in più rispetto alle precedenti edizioni.



Per il terzo anno consecutivo si è rinnovata anche la collaborazione con la Fondazione Agrifood FVG, che gestisce per conto della Regione il marchio IO SONO FVG. Il tema scelto per questa edizione è stato “Scatta il marchio – Caccia fotografica ai prodotti IO SONO FVG”. Le classi sono state invitate a realizzare un poster fotografico con i prodotti del marchio o un disegno collettivo dedicato ai prodotti tipici raffigurati in un luogo caratteristico del Friuli Venezia Giulia.



In palio, in questo caso, visite didattiche in aziende agroalimentari del territorio e kit di attrezzatura sportiva.

La premiazione e i protagonisti

La chiusura della dodicesima edizione è stata anche l’occasione per consegnare i premi ad estrazione alle 40 classi vincitrici. Alla cerimonia hanno partecipato il fondatore di Città Fiera Antonio Maria Bardelli, il direttore di Agrifood FVG Pierpaolo Rovere, il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine Paolo Vidali, il presidente dell’ARLeF Eros Cisilino e, per l’Università degli Studi di Udine, la professoressa Elisabetta Scarton, delegata del Rettore per Orientamento e tutorato.



Presenti anche Paolo Busetti per Faber Castell, Anna Fabiani, product manager per Trudi, e Wally Stella per Office Gallery.

Le classi premiate

SUPER PREMIO:

“Teatro Bambino”. Ingresso ad uno spettacolo per tutta la classe al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Cl. 4^ A Scuola Primaria “Div. Alpina Julia” di Udine



PREMIO DIDATTICA:

Microscopio digitale, kit microscopia e modello anatomico del corpo umano:

Cl. 3^ A Scuola Secondaria di 1° Grado “Bertoli” di Pasian di Prato



PREMIO LETTURA:

vince una Biblioteca di classe:

Sez. C Scuola dell’Infanzia di Mortegliano

Sez. A Scuola dell’Infanzia “Don Zuliani” di Villanova di San Daniele

Sez. B Scuola dell’Infanzia “C. Cologna” di Tarvisio

Cl. 2^ A Scuola Primaria “Nostra Signora dell’Orto” di Udine

Cl. 5^ A Scuola Primaria “Pieri Menis” di Buja

Cl. 4^ B Scuola Primaria “D. M. Turoldo” di Sedegliano



PREMIO TECNOLOGIA:

vince un notebook:

Scuola dell’infanzia sezione unica “Mons. Bullian” di Ampezzo

Cl. 4^ Scuola Secondaria di Secondo Grado “Istituto Nobile Aviation College” di Fagagna



PREMIO MUSICA:

vince una cassa audio Wi-fi con microfono:

Cl. 3^ A Scuola Primaria “D. Virgili” di Martignacco

Cl. 1^ A Scuola Primaria “D. Alighieri” di Gemona

Cl. 4^ A Scuola Primaria “E. De Amicis” di Remanzacco

PREMIO GIOCA CON TRUDI:

vince una box giocattoli:

Sezione medi Asilo nido “Pollicino” di Villaorba di BasilianoSezione unica Scuola dell’infanzia “De Angeli di Tesis (Vivaro)

Cl. 1^ Scuola Primaria “V. Da Feltre” di Nimis

Cl. 4^ Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco” di Ciconicco



PREMIO FABER-CASTELL:

vince un set cancelleria con materiale didattico:

Sez A Scuola dell’Infanzia di Cornino

Sez. Stelline Scuola dell’Infanzia “Maria del Giudice” di Vissandone

Cl. 3^ Scuola Primaria di Osoppo

Cl. 2^ Primaria “R. Battistig” di Ragogna



PREMIO SPECIALE IO SONO FVG:

per tutte le classi partecipanti: premio merenda con prodotti a Marchio IO SONO FVG

per le 4 Classi vincitrici: visita didattica in un’azienda agroalimentare per tutta la classe



Sez- A Scuola dell’infanzia “A. Taverna” di Udine

Sezione Medi Scuola dell’infanzia di Passons

Classe 2^ Scuola Primaria “I. Della Negra” di Mortegliano

Classe 2^ Scuola Secondaria di Primo Grado di Paularo



Menzione speciale:

Sezione Piccoli Scuola dell’infanzia di Passons

per le scuole: kit attrezzatura sportiva marchiato IO SONO FVG



Scuola dell’infanzia “A. Taverna” di Udine

Scuola dell’Infanzia di Tavagnacco

Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Fanna

Scuola dell’infanzia di Passons

Scuola Primaria “G. Pascoli” di Udine

Scuola Primaria “Nostra Signora dell’Orto” di Udine

Scuola Primaria “I. Nievo” di Majano

Scuola Primaria “I. Della Negra” di Mortegliano

Scuola Primaria “V. Alfieri” di Torreano

Scuola Primaria “G. Zamberletti” di Fanna

Scuola Primaria “De Amicis” di Forgaria

Scuola Secondaria di Primo Grado di Paularo

Scuola secondaria di Primo Grado “Andreuzzi” di Meduno



PREMIO SPECIALE ARLeF:

vince un buono acquisto di € 250, per l’acquisto di beni utili alla didattica e all’insegnamento:



MIGLIOR DISEGNO per le Scuole dell’Infanzia:

Sez. A. infanzia “Sorelle Agazzi” di Udine



MIGLIOR DISEGNO per le scuole Primarie:

Cl. 2^A Scuola Primaria “I. Nievo” di Colloredo di Prato



MIGLIOR TEMA:

Cl. 3^A Scuola Primaria “E. Feruglio” di Feletto Umberto



Menzioni Speciali:

DISEGNO: Sezioni Rossi e Gialli Scuola dell’Infanzia “Stella del Mattino” di Codroipo

TEMA: Cl. 5^ Scuola Primaria “D. M. Turoldo” di Sedegliano