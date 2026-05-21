Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 22 maggio

L’anticiclone africano garantisce un meteo stabile al Friuli Venezia Giulia: per venerdì 22 maggio, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio sulle zone montane il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con possibili rovesci o locali temporali.

Temperature ancora in rialzo: in pianura minime tra 10 e 13 gradi e massime tra 26 e 28, sulla costa minime tra 15 e 18 e massime tra 20 e 24. A 2000 metri si registrano circa 9 gradi, a 1000 metri circa 16.