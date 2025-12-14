Da oggi Udine e Vienna più vicine: bastano cinque ore in treno

In treno da Udine a Vienna: ora il viaggio dura 5 ore.

Friuli e Austria più vicine grazie alla Koralmbahn, la nuova linea ferroviaria ad alta velocità che riduce drasticamente i tempi di percorrenza tra le due regioni e rivoluziona i collegamenti dal Friuli verso Graz e Vienna. Dopo 27 anni di cantieri, la linea tra Graz e Klagenfurt è finalmente operativa, con al centro il tunnel Koralm di 33 chilometri, uno dei più lunghi del mondo.

Grazie alla nuova infrastruttura, il viaggio tra Graz e Klagenfurt dura soli 41 minuti, riducendo drasticamente i tempi rispetto alle precedenti quasi tre ore. Da Udine a Vienna, quindi, ora i tempi di percorrenza oscillano tra 5 ore e 8 minuti e 5 ore e 23 minuti, a seconda della soluzione scelta, e sono più rapidi di circa un’ora rispetto alla partenza da Trieste. Anche Graz è raggiungibile dal Friuli in circa 2 ore e 40 minuti, con biglietti che variano tra 35 e 65 euro, a seconda dell’orario e del tipo di servizio scelto.

La realizzazione della Koralmbahn è stata curata dalle Ferrovie federali austriache ÖBB, con un investimento complessivo stimato in 5,9 miliardi di euro, di cui oltre 600 milioni provenienti dall’Unione Europea. L’opera rafforza l’asse ferroviario nord-sud, migliora l’accessibilità dell’area alpina e posiziona il Friuli come nodo strategico nei collegamenti transfrontalieri, aprendo nuove opportunità per turismo, lavoro e scambi culturali.