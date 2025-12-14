Turismo montano, 67 milioni di investimenti: ecco dove andranno le risorse

Friuli, investimenti per il turismo in montagna.

Le montagne del Friuli Venezia Giulia si preparano a diventare ancora più attrattive per turisti e appassionati di sport invernali: con 67,2 milioni di euro stanziati dalle manovre di Assestamento e Assestamento bis, il Programma triennale degli investimenti di PromoTurismoFVG per il 2025-2027 punta a modernizzare impianti, ampliare piste e valorizzare l’offerta dei poli montani.

“Il turismo è un settore strategico per la nostra regione – spiega l’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini –. Grazie a queste risorse possiamo concretamente migliorare infrastrutture e servizi, rafforzando la competitività dei nostri poli montani e offrendo esperienze migliori a chi sceglie il Friuli Venezia Giulia”.

Nuovi impianti e piste in tutta la regione

Tra gli interventi più rilevanti, quelli sullo Zoncolan, con quasi 20 milioni di euro destinati alla sostituzione della seggiovia Valvan, all’ampliamento della pista 4 e al potenziamento del bacino Tamai. Tarvisio riceverà 1,84 milioni, Sella Nevea 1,2 milioni e Forni di Sopra 850 mila euro, tutti per aggiornare progetti già programmati.

A Piancavallo sono previsti 2,85 milioni per manutenzioni e per la nuova bretella della pista Salomon. Sappada si aggiudica la quota più consistente, oltre 31 milioni, per la realizzazione di un nuovo impianto nell’area Sappada 2000. A queste risorse si sommano 3,85 milioni destinati alla manutenzione ordinaria dei poli montani.

Investimenti anche per turismo estivo e servizi

Oltre agli interventi sulle piste, il Programma stanzia circa 5,2 milioni per sviluppare gli infopoint turistici, promuovere la destagionalizzazione e riqualificare la Darsena Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro. “Con questo aggiornamento del Programma – conclude Bini – PromoTurismoFVG potrà mettere a terra gli investimenti in modo coordinato, garantendo un’offerta turistica più moderna e attrattiva su tutto il territorio”.