Maltempo, la Protezione Civile Fvg parte in aiuto dell’Emilia Romagna

Uomini e mezzi per aiutare l’Emilia Romagna alle prese con l’emergenza maltempo.

Friuli Venezia Giulia in prima linea per affrontare l’emergenza maltempo che sta colpendo Emilia-Romagna e Toscana. Su autorizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, la Regione ha disposto l’invio di uomini e mezzi nella zona di Bagnacavallo per supportare le operazioni di soccorso.

A dare la notizia è stato oggi l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi. Le prime operazioni sono già in corso: nel pomeriggio di oggi 14 marzo una squadra composta da due funzionari è partita per un’operazione di scouting, con l’obiettivo di valutare le necessità più urgenti e pianificare un intervento efficace sul campo.

Domani mattina, 15 marzo, alle 6, seguirà la partenza delle squadre operative (23 volontari e 2 funzionari), equipaggiate con dispositivi di pompaggio e supporto idraulico per il drenaggio delle aree allagate. Il contingente sarà composto da: una squadra di quattro persone con moduli di pompaggio; una squadra di sette persone con due kit per il basso pompaggio; due motopompe con una capacità di 100 litri al secondo; una squadra specializzata con kit di pompaggio da 600 litri/minuto; una squadra di cinque persone dotata di un modulo da 6500 litri con kit idraulico; un’altra squadra di cinque persone con un kit idraulico da 500 litri.

Come ha sottolineato l’assessore Riccardi, l’impegno della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia si conferma concreto e tempestivo, con l’obiettivo di portare assistenza alle comunità colpite e di contribuire al ripristino della normalità.