Coinvolto in un incidente, rifiuta l’alcoltest: denunciato e patente ritirata

Denunciato anche per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Brutto finale di serata per un 26enne di Premariacco che è stato denunciato dopo aver rifiutato l’alcoltest a seguito di un incidente. E’ accaduto nella notte del 14 marzo proprio a Premariacco, all’incrocio tra via Nadalutti e via Cernazai dove i carabinieri di Cividale sono intervenuti per i rilievi.

Un’auto condotta da una 36enne di San Pietro al Natisone è stata infatti urtata dalla Toyota del 26enne; il sinistro non ha registrato feriti ma quando i militari hanno invitato il giovane a sottoporsi all’etilometro, lui ha rifiutato. E’ quindi scattata nei suoi confronti la denuncia per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto del test, oltre che il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.