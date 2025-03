Zingaretti, i Manetti Bros. e Mastandrea: grandi ospiti in arrivo al Visionario e a Cinemazero

I prossimi ospiti al Visionario e a Cinemazero.

Luca Zingaretti, i Manetti Bros. e Valerio Mastandrea: ecco i prossimi super ospiti del Visionario e di Cinemazero. Per essere più precisi: Zingaretti sarà a Udine e Pordenone giovedì 20 marzo (rispettivamente alle 19.00 e alle 21.00), i Manetti martedì 25 marzo a Udine e mercoledì 26 a Pordenone e Mastandrea domenica 30 marzo (rispettivamente alle 11.00 e alle 16.15). Tre appuntamenti da non perdere con alcuni tra i protagonisti più amati e più applauditi del nostro cinema. E, ovviamente, con i loro nuovissimi film: La casa degli sguardi, Nonostante e U.S. Palmese.

La casa degli sguardi, primo titolo di Zingaretti come autore e come regista, è la storia di Marco: 20 anni e una grande capacità di empatizzare con il dolore del mondo. Un giovane uomo che scrive poesie e cerca nell’alcool e nelle droghe “la dimenticanza”, quello stato d’incoscienza impenetrabile all’angoscia di esistere e di vivere. «Questo è un film che parla di dolore – spiega lo stesso Zingaretti – come ingrediente necessario per la felicità, perché dolore e gioia sono fatti della stessa materia. È un film sull’amore e l’amicizia: quando ti perdi, possono farti ritrovare la strada di casa».

Nonostante, seconda regia di Mastandrea dopo Ride, è invece la storia di un uomo che trascorre serenamente le proprie giornate in ospedale. È ricoverato da un po’ e quella condizione gli sembra il modo migliore per vivere la vita, al riparo da tutto e da tutti, senza responsabilità e problemi di alcun genere. Si sta davvero bene lì dentro e la routine scorre senza intoppi fino a quando una nuova persona viene ricoverata nello stesso reparto. È una donna irrequieta, arrabbiata, che non accetta nulla di quella condizione. Soprattutto le regole non scritte…

U.S. Palmese, grande ritorno dei Manetti Bros. dopo la trilogia su Diabolik, è infine una storia tutta calabrese ambientata a Palmi: piccola cittadina dove Vincenzo, geniale agricoltore in pensione ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo! Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.