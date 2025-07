Maltempo in Friuli Venezia Giulia, decine di interventi dei vigili del fuoco: le previsioni per le prossime ore.

L’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore il Friuli Venezia Giulia non molla, e le previsioni per le prossime ore non rassicurano: nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 ancora forti piogge e temporali hanno interessato moltissime zone della regione. Decine di gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per la rimozione di alberi e sterpaglie dalle sedi stradali.

Nella seconda parte della notte rovesci e temporali hanno continuato a svilupparsi sulla regione, specie sulla fascia montana, pedemontana e sul Carso. In particolare temporali stazionari, alimentati dal calore del mare, hanno continuato ad interessare il Carso centrale con cumulati massimi di pioggia di oltre 110 mm a San Pelagio. Altri valori significativi dall’inizio dell’evento sono stati registrati sul Cansiglio (165 mm di cumulato totale), Magnano in Riviera (117 mm totali), ad Arba (71 mm in un’ora), Osoppo (65 mm in un’ora), Enemonzo (48 mm in un’ora), Matajur (112 km/h), Col della Gallina (98 km/h) e Orzano (89 km/h).

Le previsioni.

Il fronte temporalesco sta ora interessando il Veneto orientale e giungerà sulla fascia orientale della regione a metà mattinata. Per qualche ora continueranno dunque a formarsi ancora rovesci e temporali con piogge localmente molto intense, ma non sono escluse raffiche di vento e grandinate. Le zone più esposte saranno la costa, la pianura, la fascia prealpina, la fascia pedemontana ed il Carso. Poi giungerà aria più secca in quota e le precipitazioni cesseranno quasi ovunque fino a stasera anche se nel pomeriggio potrebbe formarsi ancora qualche rovescio o temporale sparso in montagna.