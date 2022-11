Massimiliano Fedriga alle elezioni 2023

La sua disponibilità l’aveva già data. Adesso ha anche tutto l’appoggio che gli serve.

Massimiliano Fedriga sarà infatti il candidato unitario del centrodestra: “Mi candido alle prossime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia – ha detto oggi il Governatore, intervenendo alla trasmissione “Un giorno da pecora” di Rai Radio1 -. Nel centrodestra mi hanno già dichiarato tutti l’appoggio, anche Berlusconi. Sarò il candidato unitario di tutte le forze politiche. Farò il bis, se la gente mi voterà”.

Di fatto, la coalizione non aveva messo in discussione il suo nome nemmeno il giorno dopo le politiche, quando pure i nuovi equilibri (con uno spostamento di peso dalla Lega a Fdi) avrebbero potuto creare dei contraccolpi. Difficile (e poco intelligente), rinunciare d’altronde ad un governatore così amato come è Fedriga (è al secondo posto in Italia tra i presidenti di Regione più popolari, secondo le annuali classifiche del Sole 24 Ore).

Solo due settimane fa, però, era circolata la voce che proprio Silvio Berlusconi volesse chiedere la candidatura alla presidenza del Fvg per Forza Italia, e, nello specifico, per Riccardo Riccardi. Una voce poi smentita dallo stesso vicegovernatore e assessore regionale alla salute e, oggi, da Fedriga, che ha confermato di avere l’appoggio anche dal numero uno di Fi.