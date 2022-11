Riapre la discoteca Royal.

Mancano oramai pochi giorni alla riapertura in grande stile di una delle discoteche più famose della zona, il Royal di Cordenons. Nonostante gli innumerevoli ed inspiegabili cavilli ma soprattutto inghippi burocratici che ne hanno fatto slittare l’apertura di un mese e mezzo, sembrerebbe che il nuovo proprietario Boris Tosolini possa finalmente spalancare le porte del locale a tutte le persone che, con una certa trepidazione, hanno atteso questo momento.

“Lo slittare dell’apertura di un mese e mezzo non ha fatto altro che renderci molto più carichi e motivati, con tanta voglia di stupire” tiene a specificare Tosolini. In realtà, un grande evento targato Royal e dedicato al raduno di auto sportive si è già tenuto domenica 30 ottobre, dove il sold out ha fatto ben capire quali saranno i pronostici futuri. Dopo due anni di chiusura forzata a causa della situazione pandemica sabato 19 novembre il locale farà ufficialmente conoscere tutte le novità che questa nuova avventura porterà con sé.

Anzitutto, a guidare il timone di questa entusiasmante avventura sarà per l’appunto l’imprenditore udinese quarantatreenne Boris Tosolini proprietario già del “Millennium Bug”, nonché da generazioni, del “Picchio rosso” di Sutrio e del “Tropicana”. Il restyling del locale è stato messo in atto qualche mese fa in vista della nuova apertura, assieme ad un impianto audio luci di ultima generazione accompagnato da ledwall che faranno da specchio a degli show che promettono essere spettacolari. Il sabato sarà la serata di punta, con ospiti nazionali ed internazionali, per un format targato anni ’90-2000. E poi ancora, due venerdì al mese saranno dedicati alla musica ‘house’, mentre ogni giovedì si ballerà a ritmo di latino- americano.

Uno sguardo senza dubbio realistico e promettente, che permette al nuovo gestore di avere le idee chiare già per la prossima estate, in cui verrà aperto il giardino estivo, denominato per l’occasione “Royal beach”, che porterà con sé tantissime novità. La direzione artistica è affidata a Stefano Coss Dj, che sarà coadiuvato dalle idee brillanti e sempre al passo con i tempi di Ventino Furlanis e Giampaolo Contaldo, volto già noto in quanto protagonista indiscusso nel periodo pandemico delle serate “Io sto a casa col Bubi”, dove ha tenuto compagnia a milioni di persone con musica e scheck divertenti, rigorosamente home made.

La discoteca Royal è stata per moltissimi anni un punto di riferimento per la movida notturna pordenonese e non solo, gestita dall’imprenditore Gianni Gobbo, venuto a mancare la scorsa estate. Ora, si attende che questa nuova promettente gestione possa far si che tutta la carica di entusiasmo, di energia e di idee porti nuovamente il locale alla ribalta.