Il medico dei maiali: sei serate nei teatri del Fvg con Luca Bizzarri e Francesco Montanari

Parte dal Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone la tournée nel Circuito ERT de “Il medico dei maiali”, tra gli spettacoli più apprezzati della nuova drammaturgia italiana. La produzione, scritta e diretta da Davide Sacco e interpretata da Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli, sarà in scena mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio a Monfalcone, prima di toccare altre piazze del Friuli Venezia Giulia.

Dopo le due date monfalconesi, lo spettacolo approderà venerdì 27 febbraio al Teatro Candoni, sabato 28 febbraio all’Auditorium Centro Civico, domenica 1° marzo al Teatro Modena e lunedì 2 marzo al Teatro Benois De Cecco. Tutte le recite avranno inizio alle 20.45.

Lo spettacolo.

Il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2.0 2022, rappresenta il terzo capitolo della trilogia La ballata degli uomini bestia firmata da Sacco e pubblicata da Caracò Editore, che comprende anche L’uomo più crudele e Sesto potere.

La vicenda si apre con la morte improvvisa del re d’Inghilterra durante l’inaugurazione di un albergo in Scozia. Un violento temporale impedisce al medico di palazzo di intervenire e la constatazione del decesso viene affidata all’unico medico presente, un veterinario specializzato in maiali. L’uomo si accorge subito che il sovrano non è morto d’infarto, come i consiglieri vorrebbero far credere, ma decide di stare al gioco. Intanto arriva il principe ereditario, un giovane inadeguato e impreparato, che chiede al veterinario di aiutarlo a preparare il suo primo discorso alla nazione.

Da questo paradosso prende avvio una commedia nera e spietata che riflette sui meccanismi del potere, sulla manipolazione e sull’opportunismo, trasformando una situazione grottesca in un affondo lucido e contemporaneo.

Davide Sacco si interroga su cosa accada quando muore un re, quando la monarchia si mostra improvvisamente fragile. In questo scenario di crisi, l’unico a muoversi con apparente lucidità è proprio il “medico dei maiali”, figura marginale che tenta di cogliere un’occasione in un mondo dove “chi ha il potere resta al potere, ma i servi non vogliono più essere servi”. Con ritmo serrato e dialoghi taglienti, Il medico dei maiali mette in scena l’ambiguità morale dei protagonisti e il confine sottile tra uomo e bestia, tra responsabilità e ambizione, in una satira feroce che parla direttamente al presente.