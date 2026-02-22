Il Comune di Udine informa la cittadinanza del calendario aggiornato delle prossime riunioni dei Consigli di Quartiere Partecipati, appuntamenti periodici di confronto sui temi che riguardano da vicino la vita dei quartieri.

Martedì 24 febbraio 2026 alle 18.30 è in programma il Consiglio n. 5 “Cussignacco – Paparotti”, nella sala Criscuolo di via Veneto 164. Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, interverrà l’assessora Rosi Toffano; si parlerà inoltre dei progetti legati al bando “Quartieri in movimento” e degli aspetti legati alla sicurezza nel quartiere, prima delle varie ed eventuali.

Mercoledì 25 febbraio alle 18 si riunirà il Consiglio n. 7 “Chiavris – Paderno”, nella sala “Floreani” della parrocchia di San Marco, in viale Volontari della Libertà 61. All’ordine del giorno l’aggiornamento sul progetto “Le Associazioni per il Quartiere: Chiavris-Paderno” e la raccolta firme per l’intitolazione del lungoroggia a Monsignor Gastone Candusso, oltre alle varie ed eventuali.

Sempre mercoledì 25 febbraio, alle 19, si terrà il Consiglio n. 9 “Godia – Beivars”, nella sala polifunzionale della nuova palestra accanto alla scuola Mazzini, in via Bariglaria. La seduta prevede la nomina del segretario verbalizzante e un confronto con l’assessore Ivano Marchiol su viabilità, piste ciclabili e verde pubblico, oltre a un aggiornamento sullo stato dei lavori del parco fotovoltaico e del forno crematorio.

Il calendario si completa con venerdì 27 febbraio alle 18.30, quando il Consiglio n. 6 “San Paolo – Sant’Osvaldo” si riunirà all’Università delle LiberEtà, in via Caltanissetta 35. Dopo l’approvazione del verbale della seduta del 6 febbraio 2026, l’incontro sarà dedicato alla sanità territoriale — medici di base, Case di Comunità, servizi di prossimità per la salute e servizi sociali — e si concluderà con uno spazio per le domande dei cittadini.