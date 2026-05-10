Due nuovi mezzi per il trasporto disabili a Lucinico: il sostegno della Cassa Rurale FVG a “La Salute”

Due nuovi mezzi attrezzati per il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità sono stati consegnati all’associazione sanitaria di volontariato “La Salute” di Lucinico. La cerimonia si è svolta sabato 9 maggio e ha segnato un nuovo passo nel rafforzamento dei servizi rivolti alle persone anziane, fragili e con ridotta mobilità del territorio goriziano.

I veicoli sono due Citroën Berlingo, acquistati presso l’azienda Immobility di Gemona del Friuli grazie al contributo della Cassa Rurale FVG. Si tratta di mezzi dotati di pedana con caricamento automatico e di un sistema motorizzato per la movimentazione della sedia, soluzioni che permettono di agevolare la salita e la discesa degli utenti e di ridurre in modo significativo lo sforzo fisico richiesto agli operatori.

Un investimento da 82.500 euro

Il costo complessivo dei due mezzi è stato di 82.500 euro. Di questi, 40.000 euro sono stati coperti dalla banca isontina, confermando un rapporto di collaborazione che lega la Cassa Rurale FVG all’associazione da oltre quarant’anni.



“La Salute”, infatti, nasce nel 1985 anche grazie all’impegno della stessa realtà bancaria. A promuoverne la nascita furono l’attuale presidente dell’associazione, Ezio Bernardotto, ancora oggi alla guida del sodalizio, e l’allora presidente della Cassa rurale e artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, Mario Perco. Da allora l’associazione è diventata un punto di riferimento per l’assistenza e l’accompagnamento delle persone più fragili.

Un legame lungo 41 anni

Durante la cerimonia di consegna, Bernardotto ha ricordato il valore di questo rapporto, definendolo “un’alleanza che in oltre quattro decenni ha prodotto risultati concreti a beneficio della comunità”. Il presidente ha sottolineato come il sostegno della Cassa Rurale FVG sia stato decisivo anche in altri momenti della storia dell’associazione.



“Grazie alla fiducia della Cassa Rurale FVG – ha spiegato Bernardotto – che ha creduto in noi erogando un mutuo per consentirci la realizzazione dei lavori, abbiamo potuto inaugurare una nuova struttura nel 2013 e, grazie alle donazioni ricevute negli anni, rinnovare completamente il parco mezzi”.

Il sostegno alle persone più fragili

A ribadire il senso dell’intervento è stato anche Umberto Martinuzzi, vicepresidente vicario della Cassa Rurale FVG. “Il nostro impegno – ha evidenziato – è quello di restituire valore al territorio in cui operiamo, sostenendo realtà come ‘La Salute’ che ogni giorno offrono un servizio essenziale alla comunità”.



Secondo Martinuzzi, la donazione rappresenta “non solo un aiuto concreto, ma anche la volontà di continuare a costruire insieme risposte ai bisogni delle persone più fragili”.



Il contributo per l’acquisto dei nuovi mezzi si inserisce in un percorso di continuità e collaborazione, rafforzando i servizi di prossimità e migliorando la qualità della vita delle persone più vulnerabili. L’iniziativa rientra anche tra le attività promosse in occasione dei 130 anni della Cassa Rurale FVG.