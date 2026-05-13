A Sappada lo spettacolo dei Genitori Scatenati: sul palco emozioni e solidarietà

Sarà un pomeriggio speciale quello di domenica 17 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Congressi del Museo G. Fontana di Cima Sappada, dove andrà in scena un nuovo, emozionante appuntamento firmato dalla Compagnia dei Genitori Scatenati O.D.V. dal titolo “Il magnifico incontro nel mondo dei sogni”.



Un evento che promette sorrisi, emozioni e tanta partecipazione, perché questa volta sul palco ci saranno anche nuovi protagonisti: i ragazzi “Scatenati” di Sappada, pronti a condividere entusiasmo, creatività e voglia di mettersi in gioco insieme alla storica compagnia teatrale inclusiva.

Una compagnia nata per unire teatro e inclusione

La Compagnia dei Genitori Scatenati O.D.V. ha celebrato nel 2025 vent’anni di attività dedicati al teatro inclusivo e alla solidarietà. Una realtà nata nel 1999 grazie all’intuizione di Annalisa e di un gruppo di genitori che hanno scelto di trasformare il palcoscenico in uno spazio aperto a tutti, dove ogni persona potesse sentirsi valorizzata, ascoltata e protagonista.



Nel corso degli anni la compagnia ha portato in scena numerosi spettacoli di successo, tra cui La spada nella roccia, Sotto l’arcobaleno e Il bimbo perduto, conquistando il pubblico con storie capaci di unire leggerezza, emozione e profondi messaggi umani.

Il progetto “Ci siamo anche noi”

La vera svolta arriva però nel 2005 con I Viaggi di Calandrino, da cui nasce il progetto “Ci siamo anche noi”. Da quel momento il gruppo teatrale apre le porte a persone con diverse abilità, dando vita a un’esperienza inclusiva unica nel suo genere.

Attraverso il teatro, tanti ragazzi hanno trovato nuove autonomie, amicizie sincere, fiducia in sé stessi e la possibilità di esprimere liberamente il proprio talento.

Vent’anni di spettacoli, sport e solidarietà

In questi vent’anni di attività, i Genitori Scatenati hanno realizzato ben 44 repliche teatrali e numerose iniziative sociali, sportive e creative: dalla “Biciclett…abile” ai tornei di calcio integrato, fino ai laboratori artistici e alle collaborazioni con Telethon.



Un impegno costante che ha portato la compagnia a partecipare anche a concorsi nazionali di teatro integrato, ottenendo importanti riconoscimenti.

I riconoscimenti ricevuti

Tra i premi ricevuti spiccano il Melograno d’Argento nel 2011, il Premio Bontà Città di Udine nel 2012 e, nel 2025, il prestigioso premio Crédit Agricole “Solidarietà Più”, testimonianza concreta del valore sociale e umano del loro lavoro.



Il presidente Benedetto Martucci ama definire i ragazzi coinvolti nel progetto dei veri “campioni speciali”: persone capaci di insegnare ogni giorno quanto siano importanti la semplicità, l’amicizia e il desiderio autentico di stare insieme.

Ed è proprio questo lo spirito che accompagnerà l’appuntamento di Sappada, patrocinato dal Comune e a partecipazione gratuita: una festa di inclusione, emozioni e sorrisi, dove il teatro diventa linguaggio universale e occasione di incontro.