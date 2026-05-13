La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo per l’arrivo di una fase di marcata instabilità atmosferica sulla regione. L’avviso sarà valido dalle ore 9 di domani, giovedì 14 maggio 2026, fino alle ore 6 di venerdì 15 maggio.



A determinare il peggioramento sarà il passaggio di un fronte perturbato, accompagnato dall’afflusso di correnti umide sud-occidentali. Una configurazione che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali, localmente anche intensi.

Temporali più probabili dal pomeriggio

Secondo le previsioni, tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio sono attesi rovesci e temporali, più frequenti a partire dalle ore pomeridiane. I fenomeni potranno risultare anche forti, soprattutto tra il pomeriggio e la serata di giovedì.



Le aree maggiormente interessate saranno in particolare la fascia lagunare, l’Isontino e la pianura udinese, dove la probabilità di temporali intensi sarà più elevata.

Raccomandata prudenza

La fase di maltempo, pur concentrata soprattutto nella giornata di giovedì, potrà portare locali criticità legate ai fenomeni temporaleschi più intensi. La Protezione civile invita quindi a prestare attenzione all’evoluzione della situazione meteo e ad adottare comportamenti prudenti, soprattutto durante gli spostamenti e nelle aree più esposte ai temporali.

L’allerta resterà in vigore fino alle prime ore di venerdì 15 maggio, quando il quadro meteorologico dovrebbe progressivamente migliorare.