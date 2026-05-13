Camion in fiamme sull’autostrada A4, chiuso lo svincolo di Duino

Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, lungo l’autostrada a4 in direzione Trieste. Dalle 16 circa è stata chiusa l’uscita dello svincolo di Duino, a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Fortunatamente non si registrano feriti.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate dal pianale dell’autoarticolato mentre il mezzo stava percorrendo l’autostrada, sulla corsia di marcia, all’altezza dello svincolo.

L’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco. Le operazioni hanno permesso di mettere in sicurezza l’area e di evitare conseguenze più gravi. Nel tratto interessato dall’incendio, al momento, i veicoli transitano sulla corsia di sorpasso, mentre resta chiusa l’uscita dello svincolo di Duino in direzione Trieste.

Al loro arrivo, gli autisti dell’autoarticolato erano già riusciti a staccare il semirimorchio dal trattore stradale. Il rimorchio aveva le ruote e gli assi in fiamme. Gli stessi autisti erano inoltre riusciti a scaricare una ruspa che stavano trasportando, evitando così conseguenze più gravi.

I Vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di spegnimento, intervenendo sulle fiamme che si stavano propagando anche alle protezioni in plastica del guard rail. Una volta spento l’incendio, le squadre hanno proceduto con la bonifica delle parti bruciate e con la messa in sicurezza dell’area.

Durante le operazioni, la corsia di marcia in direzione Trieste nel tratto interessato è rimasta chiusa al traffico. L’incendio non ha coinvolto persone né altri mezzi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale.

Code in direzione Trieste.

L’episodio sta causando disagi alla viabilità, con rallentamenti per circa 3 chilometri tra Monfalcone Est e Duino, sempre in direzione Trieste. Sono ancora in corso le operazioni per la rimozione del mezzo pesante, la bonifica della pavimentazione, che risulta parzialmente danneggiata, e la successiva riapertura dello svincolo.