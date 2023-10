I migliori vini del Friuli Venezia Giulia secondo il Gambero Rosso.

I Tre Bicchieri del Gambero Rosso premiano ancora i vini del Friuli Venezia Giulia, che anno dopo anno continua ad essere riconosciuta a livello nazionale e non solo, soprattutto per i suoi grandi bianchi.

Come successo in precedenti edizioni, anche quest’anno i Tre Bicchieri della regione sono stati attribuiti a vini bianchi. Non fa certo notizia che oltre la metà provengano dal Collio Goriziano, un territorio unanimemente riconosciuto per l’unicità del suolo dove prevale la ponca, che contribuisce a creare un terroir inimitabile, che si estende ai Colli Orientali e, parzialmente, anche oltreconfine ma in nessun’altra parte al mondo.

Tre Bicchieri 2023: i nuovi premiati del Friuli Venezia Giulia

I premiati, in un contesto regionale sempre più competitivo, sono per la maggior parte nomi ben noti, con l’eccezione di due nuovi protagonisti che entrano a far parte del Club dei Tre Bicchieri. Nel Collio, abbiamo la Pighin, che ha presentato un eccezionale Soreli, un blend di friulano, ribolla gialla e malvasia, il risultato di anni di dedizione e impegno da parte di Roberto Pighin e della sua equipe per raggiungere traguardi prestigiosi.

L’altra new entry è Valerio Civa, un imprenditore del mondo del vino che, innamorandosi del Friuli, ha creato una nuova azienda nei Colli Orientali alcuni anni fa e che ha prodotto un eccellente Sauvignon nella sua tenuta di Bellazoia. Tornando agli altri premi, i Colli Orientali hanno dimostrato, come sempre, di essere una zona eccellente per la produzione di vini di alta qualità, così come i vignaioli appassionati della Friuli Grave, rappresentati da Le Monde.

Tre Bicchieri 2023, Friuli Venezia Giulia tra maturazione e macerazione

Un aspetto degno di nota è l’interesse crescente dei produttori per lo sviluppo del potenziale di maturazione dei grandi vini bianchi del Friuli. Uno dei pionieri in questo campo è stato il compianto Roberto Felluga, che ci ha purtroppo lasciato prematuramente. Il premio assegnato al suo Collio Bianco Disôre ’18 è anche un riconoscimento del ruolo che ha svolto in questo settore e un augurio per sua figlia Ilaria, che sta portando avanti la sua eredità.

Inoltre, non si possono non menzionare i vini macerati, ormai diventati dei classici nel Goriziano e nel Carso, e in qualche modo rappresentano la controparte “rossa” in questo panorama prevalentemente bianco. Ciò non significa che i vini rossi della regione non siano interessanti. Sia quelli ottenuti da uve autoctone come lo schioppettino e il refosco, sia quelli derivanti da vitigni internazionali, spesso raggiungono livelli di eccellenza.

Tre Bicchieri 2023: i migliori vini del Friuli Venezia Giulia

Carso Malvasia Dileo 2021 Castelvecchio

Collio Bianco Broy 2020 Eugenio Collavini

Collio Bianco Col Disôre 2018 Russiz Superiore

Collio Bianco Langor Giulio Locatelli Ris. 2020 Tenuta di Angoris

Collio Bianco Luna di Ponca 2019 Tenuta Borgo Conventi

Collio Bianco Mirnik 2020 Ferruccio Sgubin

Collio Bianco Soreli 2020 Pighin

Collio Friulano 2021 Schiopetto

Collio Friulano Ronco delle Cime 2021 Venica & Venica

Collio Friulano Skin Ris. 2019 Primosic

Collio Malvasia 2021 Ronco dei Tassi

Collio Pinot Bianco 2021 Doro Princic

Collio Ribolla Gialla Ris. 2019 Tenuta Stella

Collio Sauvignon 2021 Tiare – Roberto Snidarcig

FCO Bianco Pomèdes 2020 Roberto Scubla

FCO Biancosesto 2020 Tunella

FCO Friulano 2021 Torre Rosazza

FCO Pinot Bianco Myò 2020 Zorzettig

FCO Sauvignon Vign. Bellazoia 2021 Tenimenti Civa

FCO Sauvignon Zuc di Volpe 2021 Volpe Pasini

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2020 Vie di Romans

Friuli Isonzo Friulano I Ferretti 2020 Tenuta Luisa

Friuli Pinot Bianco 2021 Vigneti Le Monde

Miklus Natural Art Ribolla Gialla 2018 Draga – Miklus

Rosazzo Terre Alte 2019 Livio Felluga

Vintage Tunina 2020 Jermann