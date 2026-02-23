Oltre 5 milioni di euro per rinnovare i vigneti in Friuli Venezia Giulia

Dalla Regione Friuli Venezia Giulia oltre 5,5 milioni di euro per il rinnovamento dei vigneti.
La Regione Friuli Venezia Giulia investe oltre 5,5 milioni di euro per rinnovare i vigneti: obiettivo sostenere la competitività del comparto vitivinicolo in vista della campagna 2026/2027. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Risorse agricole Stefano Zannier, dopo l’approvazione in giunta delle disposizioni che disciplinano il regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
Il provvedimento attua l’articolo 58 del regolamento Ue 2021/2115 nell’ambito della Politica agricola comune 2023-2027 e si inserisce nel Piano Strategico Nazionale approvato a fine 2022. Alla Regione sono stati assegnati 5.518.039 euro per la campagna 2026/2027, a valere sulla dotazione nazionale annua di 323,8 milioni di euro destinata al settore vitivinicolo.
La delibera definisce indirizzi e criteri per l’accesso agli aiuti, mentre un successivo decreto del direttore del Servizio competente stabilirà il bando operativo. Tra gli elementi previsti figurano i soggetti beneficiari, la superficie minima oggetto di intervento, le attività ammissibili, l’entità dei contributi e i criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.
Una novità procedurale introdotta dalla legge regionale 7/2025 sostituirà il precedente strumento regolamentare con la modalità della delibera di giunta seguita da bando, con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficiente l’accesso agli incentivi per le imprese vitivinicole del territorio.