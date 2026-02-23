Maxi controlli dei carabinieri a Udine e dintorni.
Fine settimana movimentato per i carabinieri del Comando provinciale di Udine che hanno effettuato controlli in tutti i centri abitati della provincia. I servizi sono stati messi in atto con l’impiego di numerose pattuglie coordinate dalla Centrale operativa del Comando provinciale di Udine.
I risultati conseguiti.
- un 21enne friulano è stato arrestato, in quanto dopo essere stato scoperto alla guida di una bicicletta rubata nel centro di Udine, ha opposto resistenza al momento dell’identificazione da parte dei carabinieri, in attesa del rito direttissimo, i reati contestati sono “ricettazione e resistenza a un Pubblico Ufficiale”, dopo gli accertamenti di rito la bicicletta è stata restituita all’avente diritto;
- un 72enne friulano, controllato all’interno di un pubblico esercizio della provincia, dove stava creando disturbo agli altri avventori è stato deferito in stato di libertà per ubriachezza e perché si rifiutava di fornire le proprie generalità;
- un 43enne extracomunitario domiciliato a Udine, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, lo manometteva, attivando così l’allarme presso la Centrale operativa del Comando provinciale carabinieri di Udine, che inviava subito al domicilio del soggetto una pattuglia che accertava la sua assenza ingiustificata. Veniva rintracciato poco dopo e denunciato sia per l’evasione che per la manomissione dello strumento di controllo;
- un 36enne friulano, controllato all’interno di un condominio privato nel centro di Udine, dove creava disturbo ai residenti, è stato deferito in stato di libertà per violenza resistenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale, ubriachezza e perché si rifiutava di fornire le proprie generalità.