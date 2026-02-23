I sappadini Silvio Fauner e Lisa Vittozzi protagonisti della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona.

Nel cuore della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, all’Arena di Verona, c’erano i sappadini Silvio Fauner e Lisa Vittozzi. Fauner, 57 anni, 32 anni dopo la magica impresa di Lillehammer, assieme ai compagni di allora Maurilio De Zolt, Marco Albarello e Giorgio Vanzetta ha avuto l’onore di portare dentro l’Arena la fiamma olimpica, racchiusa dentro un’ampolla.

“Un’emozione difficile da raccontare – sono parole dello stesso Fauner -. Essere qui, in un’Olimpiade che ha lasciato il segno per l’organizzazione e per i risultati straordinari degli atleti italiani, è una grande soddisfazione personale, ma soprattutto un tributo allo sci nordico. Un’edizione storica, come non se ne erano mai viste per il nostro Paese. A rendere tutto ancora più speciale è la data: esattamente 32 anni dopo quel 22 febbraio 1994 a Lillehammer”.

E poi, come una specie di ideale passaggio di testimone, Lisa Vittozzi, oro e argento in questa Olimpiade. “Vedere Lisa Vittozzi, mia compaesana, entrare con il tricolore come portabandiera… lì le emozioni si sono moltiplicate”, ha aggiunto Fauner. E Lisa Vittozzi, primo oro olimpiaco azzurro nel biathlon, ha portato con orgoglio tutto friulano il tricolore dentro l’Arena di Verona.