Zoppola, auto esce di strada e si ribalta nel canale: sette persone ferite

Massiccio intervento dei soccorsi nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, lungo la Statale 13 “Pontebbana”: intorno alle 16:30, una vettura con sette persone a bordo è uscita di strada autonomamente nel territorio di Zoppola, finendo la propria corsa nel fossato a bordo carreggiata.

Il complesso recupero dei passeggeri

L’operazione di salvataggio è stata particolarmente articolata. I Vigili del Fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con tre automezzi e dodici unità, tra cui il personale del distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato il mezzo per operare in sicurezza all’interno del canale. Le manovre più delicate hanno riguardato l’estrazione degli occupanti: i pompieri hanno lavorato in sinergia con i sanitari per liberare le ultime due persone rimaste incastrate tra le lamiere dell’abitacolo.

I soccorsi

Sul posto sono confluite diverse ambulanze e un’automedica. Una volta completato il recupero, tutte le sette persone coinvolte sono state trasferite in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno terminato l’intervento con la messa in sicurezza del veicolo e dell’area del sinistro. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada sono stati affidati ai Carabinieri.