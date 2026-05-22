Superenalotto, centrati due 5: in Friuli Venezia Giulia vinti 95mila euro

Doppia vincita al Superenalotto in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia sorride al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 21 maggio 2026, infatti, la regione è stata protagonista con due vincite da “5”, ciascuna del valore di 47.687,11 euro. In totale, i premi centrati sul territorio regionale superano così i 95mila euro.

Le vincite a Trieste e San Quirino

Come riporta Agipronews, una delle due vincite è stata realizzata a Trieste, presso l’esercizio “Vittoria Nonsolobar” in via Locchi 38 A. L’altra schedina fortunata è stata giocata a San Quirino, in provincia di Pordenone, al “Bar Trattoria Stella” di via della Chiesa 60.



Due premi importanti che non valgono il jackpot, ma che rappresentano comunque una somma importante per i fortunati giocatori che sono riusciti a centrare cinque numeri nell’estrazione.

Il jackpot continua a salire

L’ultimo “6” al SuperEnalotto risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, venne centrata una vincita da 35,4 milioni di euro. Nel frattempo il montepremi continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma venerdì 22 maggio, il jackpot sale a 168 milioni di euro.