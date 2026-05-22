Bandiere e Tamburi, a Valvasone il borgo si accende con spettacoli e tradizione

Prende il via questa sera a Valvasone la dodicesima edizione di “Bandiere e Tamburi”, la manifestazione dedicata all’arte degli sbandieratori e ai gruppi storici di tamburini. Fino a domenica, il borgo medievale sarà animato da spettacoli, musica, esibizioni e momenti di incontro, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto per una tradizione che unisce abilità, ritmo e cultura.



L’evento è promosso dal Grup Artistic Furlan, con il sostegno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Valvasone Arzene.

Un’edizione speciale per il Grup Artistic Furlan

Quella del 2026 sarà un’edizione dal significato particolare per il gruppo organizzatore, che celebra due ricorrenze importanti: i 30 anni del gruppo tamburini e i 20 anni del gruppo sbandieratori, esperienze poi confluite nel percorso dei Lupi Feritas.



Un traguardo che dà alla manifestazione un valore ancora più forte, non solo come appuntamento di spettacolo, ma anche come occasione per valorizzare una storia fatta di passione, formazione e trasmissione delle tradizioni.

L’apertura con l’Aperitivo al Castello

Il programma di Bandiere e Tamburi a Valvasone si aprirà questa sera, alle 19.30, con l’Aperitivo al Castello, il momento inaugurale pensato per accogliere gruppi partecipanti, pubblico e visitatori in un clima di festa e convivialità.



La serata proseguirà poi alle 21.30 con lo spettacolo di percussioni del gruppo tamburi di Conegliano, mentre alle 22.30 sarà Piazza Castello a ospitare uno degli appuntamenti più scenografici dell’apertura: l’esibizione delle bandiere fluorescenti di Palmanova.

Gruppi da tutto il Friuli e dal Veneto

Per tutto il fine settimana Valvasone ospiterà gruppi provenienti da Feltre, Conegliano, Palmanova, Spilimbergo, Cordovado, Cividale, Gemona, Venzone e Valvasone.



La manifestazione sarà così un grande incontro tra realtà diverse, accomunate dalla volontà di mantenere viva un’arte antica e spettacolare, fatta di coordinazione, tecnica, ritmo e senso di appartenenza.