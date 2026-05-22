Controlli durante la serata musicale, spuntano irregolarità: multe per oltre 6mila euro

I controlli dei carabinieri.

Controlli in un esercizio pubblico di Pocenia, nella Bassa Friulana, dove i Carabinieri hanno riscontrato alcune irregolarità in materia di lavoro e sicurezza. L’attività ispettiva è stata svolta nella tarda serata di ieri, in concomitanza con una serata con intrattenimento musicale che era stata pubblicizzata nei giorni precedenti anche attraverso diversi canali social.



L’intervento rientra nell’ambito delle attività finalizzate a verificare il rispetto delle norme nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori, alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare.

Il controllo nel ristoro agricolo

A svolgere gli accertamenti sono stati i Carabinieri della Stazione di Palazzolo dello Stella, con il supporto del personale del NIL di Udine, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine.



L’ispezione, di natura ordinaria e tecnica, ha interessato un ristoro agricolo nel comune di Pocenia, dove era in programma una serata con musica. Nel corso dell’attività sono stati controllati anche numerosi avventori presenti all’interno dell’esercizio.

Le irregolarità contestate

Durante gli accertamenti sono emerse alcune inadempienze in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al titolare del pubblico esercizio sono state notificate due sanzioni amministrative.



La prima riguarda il lavoro irregolare: nel corso del controllo è stato infatti individuato un lavoratore che non risultava regolarmente assunto. La seconda sanzione è stata invece contestata per la mancanza di condizioni e requisiti igienici previsti dalla normativa.

Al termine dell’attività ispettiva sono state complessivamente irrogate sanzioni per oltre 6.000 euro. I controlli, spiegano i Carabinieri, si inseriscono nel più ampio quadro delle verifiche sul rispetto delle norme nei pubblici esercizi, con l’obiettivo di prevenire irregolarità, garantire condizioni di lavoro sicure e tutelare la salute di lavoratori e clienti.