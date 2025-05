Motorizzazione: nuovi tariffari dal 1° luglio, il Fvg entra nel Portale dell’Automobilista

Il Fvg era l’unica regione a non aver ancora aderito al Portale dell’Automobilista.

Il Friuli Venezia Giulia ha aderito al Portale dell’Automobilista, “un risultato – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante -, che ci porta a essere uguali a tutti gli altri nel territorio nazionale: questo semplificherà molto le pratiche di motorizzazione da parte delle società e delle autoscuole oltre che dei singoli privati cittadini e consentirà all’Amministrazione regionale di equilibrare un sistema che era molto più farraginoso”.

La Giunta regionale ha approvato anche il tariffario che aggiorna i nuovi diritti di segreteria. Il tariffario sarà applicato e ufficiale partire dal 1 luglio di quest’anno. L’adesione al Portale dell’automobilista, oltre risolvere alcuni problemi di disfunzionalità per gli utenti, essendo la Regione l’unica amministrazione regionale o provinciale che non aveva ancora aderito al portale informatico, e dare possibilità di efficientamento dell’attività amministrativa propria della Motorizzazione civile, impatta positivamente su due altri aspetti, quello di natura finanziaria ed uno prettamente organizzativo.

“L’adesione al Portale – spiega Amirante – inciderà sotto questo aspetto potendo finalmente parlare di Servizio regionale sia su quello molto importante della semplificazione delle procedure che soprattutto della possibilità di avviare una reale digitalizzazione dei processi operativi che per il delicato settore dell’autotrasporto sta partendo in questo periodo e che verrà sicuramente agevolata dall’adesione e dall’omogenizzazione definitiva delle procedure e della loro esecuzione on line”.