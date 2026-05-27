Nel weekend torna l’appuntamento con Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere un nuovo fine settimana all’insegna del vino, dei sapori e della scoperta del territorio. Sabato 30 e domenica 31 maggio torna Cantine Aperte Fvg, l’appuntamento organizzato dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia che, anche quest’anno, trasformerà la regione in un grande itinerario diffuso tra cantine, vigneti, degustazioni ed esperienze immersive.

La manifestazione, giunta alla 33ª edizione, coinvolgerà 84 realtà del territorio: 82 cantine e, per la prima volta, anche due distillerie, pronte ad aprire le proprie porte a visitatori, appassionati e turisti. Un’occasione per conoscere da vicino non solo i grandi vini del Friuli Venezia Giulia, ma anche i luoghi, le persone e le tradizioni che rendono unica la cultura enogastronomica regionale.

Un viaggio tra cantine, vigneti e identità del territorio

Cantine Aperte è ormai molto più di una semplice rassegna dedicata alla degustazione. Negli anni l’evento è diventato un modo per raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso le sue aziende, i paesaggi vitati e le storie di chi lavora ogni giorno tra vigneti e cantine.

Anche per questa edizione, particolare attenzione sarà riservata ai prodotti del territorio e alle eccellenze IoSonoFvg, protagonisti di abbinamenti e percorsi pensati per valorizzare l’identità regionale. Il vino diventa così il filo conduttore di un’esperienza più ampia, fatta di sapori, ospitalità e conoscenza diretta dei luoghi.

“Cantine Aperte continua a essere un appuntamento unico perché permette di entrare davvero nell’anima delle nostre aziende e del nostro territorio”, commenta la presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg, Elda Felluga. “Da oltre trent’anni apriamo le porte delle cantine per creare un incontro autentico tra produttori e visitatori, trasformando ogni degustazione in un’occasione di racconto, scoperta e condivisione”.

Degustazioni alla cieca, cene con i vignaioli e i voli in mongolfiera

Il programma sarà ricco e pensato per pubblici diversi. Accanto alle degustazioni più tradizionali, torneranno i “Piatti Cantine Aperte” e gli appuntamenti “A Tavola con il Vignaiolo”, pranzi e cene in cui il vino incontrerà la cucina locale e il racconto diretto dei produttori.



Non mancheranno le esperienze più originali, come “Indovino”, le degustazioni alla cieca pensate per mettere alla prova sensi e intuizione. In alcune aziende il vino sarà raccontato anche attraverso percorsi sensoriali e narrativi, in dialogo con fotografie, musica e racconti.



Tra le proposte più scenografiche ci saranno anche i voli in mongolfiera, per osservare dall’alto il paesaggio vitato del Friuli Venezia Giulia. Spazio inoltre alle attività all’aria aperta e alle iniziative dedicate alle famiglie, in un’edizione che punta sempre più a far vivere Cantine Aperte come un’esperienza lenta, conviviale e diffusa.

Il concorso Spirito di Vino e le vignette sul mondo enologico

Con Cantine Aperte prenderà il via anche la nuova edizione del concorso internazionale Spirito di Vino, la manifestazione che dal 2000 unisce creatività, ironia e cultura enologica attraverso vignette satiriche dedicate al mondo del vino.

Diverse cantine ospiteranno parte del patrimonio di opere realizzate negli anni da artisti provenienti da tutto il mondo, aggiungendo così un ulteriore elemento culturale al percorso tra calici, aziende e territori.

Wine pass, mappa e calice della solidarietà

Come da tradizione, nelle aziende aderenti sarà disponibile il kit ufficiale di Cantine Aperte, acquistabile al costo di 10 euro. Il kit comprende wine pass, tracolla, calice e materiali informativi per vivere il percorso tra le cantine e accedere al calice di benvenuto nelle realtà partecipanti. Parte del ricavato sarà destinata in beneficenza.

Per aiutare i visitatori a costruire il proprio itinerario, il Movimento Turismo del Vino Fvg ha predisposto anche una mappa con l’elenco delle cantine aderenti nelle quattro province della regione. Ogni realtà sarà accompagnata da un QR code che rimanda alle iniziative organizzate durante il weekend.

La prenotazione è fortemente consigliata, soprattutto per le attività a numero limitato e per gli appuntamenti gastronomici più richiesti. Tutte le informazioni, l’elenco delle cantine aderenti e i programmi sono disponibili sul sito www.mtvfriulivg.it, nella sezione dedicata a Cantine Aperte 2026.

Cantine Aperte Fvg è realizzata con il supporto di PromoTurismo Fvg, Io Sono Friuli Venezia Giulia, Civibank – Gruppo Sparkasse e Ceviq, con la collaborazione tecnica di Naturalmente da latte friulano, Allog, BlueDigit, Q.B. magazine e Radio Punto Zero.