Multe, i capoluoghi Fvg hanno incassato quasi 9 milioni nel 2025

Superano gli 8,9 milioni di euro gli incassi da multe stradali registrati nel 2025 dai comuni capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

Superano gli 8,9 milioni di euro gli incassi complessivi da multe e sanzioni stradali registrati nel 2025 dai comuni capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. A guidare la classifica regionale è Trieste con 5,8 milioni di euro, davanti a Udine con oltre 2 milioni, mentre più distanti risultano Gorizia e Pordenone.

È questo il quadro che emerge dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope, che fotografano un aumento degli introiti legati alle contravvenzioni elevate agli automobilisti nei principali centri della regione.

Nel dettaglio, Trieste si conferma il comune con i maggiori proventi da sanzioni stradali, seguita da Udine. Più contenuti gli importi dichiarati da Gorizia, con 608 mila euro, e da Pordenone, che chiude la graduatoria con 505 mila euro.

La classifica non cambia neppure guardando al dato pro capite, calcolato in rapporto alla popolazione residente: Trieste è prima con 29 euro per abitante, seguita da Udine con 21 euro, Gorizia con 18 e Pordenone con 10 euro.

Tra i comuni più piccoli spiccano invece Bertiolo e Castions di Strada, entrambi in provincia di Udine, mentre Latisana si segnala per un’incidenza particolarmente elevata in rapporto al numero di residenti. Sul fronte dei costi per gli automobilisti, cresce anche il premio medio dell’Rc auto in Friuli Venezia Giulia, salito a marzo 2026 a 444,69 euro, con un aumento dell’1,5% rispetto a un anno prima.