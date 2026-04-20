Colpo grosso al 10eLotto, giocata da 100mila euro a Spilimbergo

Giocata vincente al 10eLotto a Spilimbergo, colpo da 100mila euro.
Esulta il Friuli Venezia Giulia grazie al 10eLotto: come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 17 aprile 2026 è stata realizzata una vincita da 100mila euro a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, grazie a un “8” Doppio Oro e una giocata da 3 euro effettuata presso l’esercizio in via Filippo Corridoni.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,23 miliardi da inizio anno.